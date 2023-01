Abogado defendió a la titular del corralón denunciado por estafa millonaria

Policiales Denuncian estafas millonarias con la compra de materiales en corralón de Paraná

El caso de estafa, por parte de un corralón ubicado en calle Rondeau de la ciudad de Paraná, dio un giro. Sus dueños, una mujer de 46 y su esposo, un hombre de 47, quienes están siendo investigados como sospechosos, han terminado su relación y la mujer presentó en la justicia una denuncia por violencia de genero.: “En el día de hoy, he asumido la defensa de la señora que ha sido citada por el ministerios publico fiscal”, y agregó que “ mi clienta pese a ser la titular del negocio, no era quien llevaba adelante todas las actividades comerciales. Estas actividades estaban a cargo de su pareja”.“Mi clienta ha manifestado, como responsable civil, de resarcir a todas las personas que hayan contratado en debida forma con el corralón”.En este sentido, Berón expresó que: “Hay una apertura de causa como estafa. Desde mi perspectiva no hay ningún delito, no hubo ningún tipo de defraudación o estafa. Si, hay una contratación por una persona, que con mi clienta tenemos intenciones de resolverlo, porque efectivamente esta persona contrato con el corralón y no se le cumplió”.Además, el letrado, declaró que: “vamos a demostrar, que es su ex pareja, quien llevaba adelante el negocio, quien cobraba y manejaba las cuentas. Tenemos pruebas contundentes de que era el, quien llevaba adelante todo el giro comercial”.