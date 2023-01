Corralón denunciado por estafa millonaria: Cómo sigue la situación judicial

Policiales Denuncian estafas millonarias con la compra de materiales en corralón de Paraná

Ayer, confirmaba aCorina Beisel, aboda de uno de los damnificados, que son ocho las denuncias por estafa, que lleva este corralón ubicado en calle Rondeau de Paraná. Así mismo, Beisel informó que “, de una mujer de 46 y su esposo de 47, que ofrecían materiales para la construcción a un bajo costo por redes sociales.Este Jueves, dialogó con Elonce, Boris Cohen, abogado del hombre de 47 años, que aseguró que“Es por esto que, la Doctora Solari decreto una medida cautelar, que le prohíbe a mi defendido, disponer absolutamente de todos los bienes, cuentas bancarias, vehículos que poseían, y todo lo que hubiera adentro del corralón”, aseguró Cohen.A raíz de este conflicto familiar “la disposición de los bienes tendría que ser solucionado con una especie de divorcio, que no lo es, porque es solo una unión convivencial”, dijo el letrado.Esto va a surgir de la pericias y teléfonos que se secuestraron”, y agregó que “mi detenido ya me adelanto que la compra y venta de materiales era habitual en el corralón, y que las herramientas propias del local se compraron con el desarrollo de la empresa”.Si vamos a lo estrictamente jurídico, la responsabilidad es de la persona que es titular de la razón social y que actualmente tienen los bienes cautelados en su poder”, explico el abogado.Ademas agregó que "el conflicto de familia, que destraba la disposición de los bienes, tendría que ser solucionado con una especie de divorcio, que no lo es, porque es solo una unión convivencia”.