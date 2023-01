Corralón acusado de estafa: denunciado sigue ofreciendo materiales por Facebook

Policiales Denuncian estafas millonarias con la compra de materiales en corralón de Paraná

Ochos familias denunciaron ser estafadas con la compra de materiales para la construcción desde un corralón ubicado en calle Rondeau de la ciudad de Paraná. Así lo confirmó la abogada.: “en mi ejercicio de la abogacía quiero intentar tomar intervención formal en el proceso”.“Necesito que se me facilite la apertura de causa. En el día de ayer, solicite vía mail que se me otorgue la apertura de causa y estoy esperando respuestas, por lo cual, me voy a presentar mañana con el denunciante número uno”, aseveró Beisel.Asi mismo, la letrada confirmó que de los ochos denuncias “una sola llegó a la unidad de investigación y litigación para que se inicie la correspondiente investigación penal”. Es por esto, que “nos vamos a constituir para presentarnos como parte querellante ya que necesitamos el relato del hecho, que se llama apertura de causa” explicó.Además, agregó “se van sumando cada vez más denuncias, si tenemos en cuenta que estas personas se están desapoderando de los bienes. Estamos en presencia de conductas muy grave que deben ser rápidamente detectadas por la fiscalía, por eso queremos ayudar”.“Muchas veces hay vecinos que se enteran de datos y no quieren brindárselo a la policía porque tienen temor o quieren reservar su identidad. Es por eso que vamos a pedir acceso al legajo para tener información concreta y fidedigna para poder brindarle a la ciudadanía y no guiarlo de rumores”. finalizó aBeisel