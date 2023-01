A dos meses de la desaparición de Ramírez: "Pedimos que lo sigan buscando"

Se cumplieron dos meses de la desaparición de Carlos Ramírez, el hombre de 65 años, jubilado, que salió el pasado 15 de noviembre de 2022 de su casa ubicada en calle Las Calandrias, de Paraná, y no regresó.Gonzalo Ramírez, su hijo, dijo aque “no hay novedades. La última vez que tuvimos una noticia fue antes de las fiestas. Nos llamaron para informarnos, pero más de lo mismo. Nos comentaron qué estaban haciendo, pero de mi padre no se sabe nada”.“Fiscalía dice que están trabajando, pero no hay novedades. No sabemos qué está haciendo la Policía tampoco. Es flojo el trabajo desde el principio. Una persona en Paraná no se puede perder de esta forma. Que no se sepa nada es algo raro. Falta mucho de parte de la Justicia, no queremos que pare hasta que lo encuentren”, dijo.Oscar, hermano del desaparecido, remarcó que “es un caso misterioso. Acá no se está buscando un número, sino una persona. No tenemos información, no tenemos nada. Habría que investigar más porque mi hermano con alguien tuvo que irse”.“Queremos que se siga investigando, algo sucedió. Para nosotros mi hermano no salió de Bajada Grande. La investigación es demasiado superficial, no hay nada profundo. La familia quiere encontrarlo, sea como sea, es un ser humano y estamos desesperados”, señaló.Carlos “es maravilloso, es mi familia. Nosotros no pedimos justicia, queremos que investiguen, que se lo busque. Con alguien estuvo, vivimos con dolor, con incertidumbre, queremos saber dónde está. Estamos viviendo en el aire, sin respuesta”.