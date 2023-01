Madre soltera denunció robo a su casa: se llevaron el colchón de ella y su hijo

Una mujer que cuida personas mayores, denuncio que, al regresar de su trabajo el martes a las 8 de la mañana, se encontró son su casa revuelta y con la puertas y una de las ventanas forzada.El hecho de inseguridad, ocurrió en barrio El Morro, sobre calle Du Gratti y Ramírez. La señora relato aque “va a trabar con su pequeño de cinco años, y cuando regresó por la mañana, se encontró con esa situación”.Del interior de la vivienda sustrajeron, dos colchones de una plaza, pertenecientes a la cama de ella y su hijo, un televisor y una play.“Ingresaron por el fondo, forzaron la ventana y arrojaron uno de los postigos”, dijo la mujer y agregó que “los vecinos se avisan si escuchan ruido extraño, pero esta vez no escucharon nada”.El hecho de inseguridad esta denunciado en comisaria octava y según conto la damnificada, dio nombre y apellidos de los posibles sospechosos. “Los vecinos me dijeron que estas personas estaban vendiendo elementos que coinciden con los que me faltan en mi casa”, aseguró la mujer.