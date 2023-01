Murió un ciclista atropellado por un camión en la Ruta 12 y ya fue identificado

Un fatal accidente de tránsito ocurrió esta madrugada en la Ruta Nacional 12 y se cobró la vida de un ciclista que se trasladaba por el trazado vial.Según indicaron fuentes policiales, un joven que se conducía en bicicleta, murió debido de las múltiples heridas sufridas tras ser embestido por un camión Scannia, en el kilómetro 137, cerca de la localidad de Ceibas (departamento Islas).Alrededor de las 2 de la madrugada de este miércoles, un camión Scannia, conducido por Eduardo Dauinheimer, colisionó una bicicleta que transitaba por la vía, en el mismo sentido de circulaciuón, cuando atravesaba la cabecera del puente Malambo, dieron cuenta desde la policía.A raíz del impacto, el ciclista, fue trasladado por personal de la sala Brazo Largo al hospital Virgen del Carmen de Zarate, Buenos Aires, desde donde se informó el deceso por paro cardíaco antes de ingresar a UTI, debido a las lesiones múltiples que había sufrido.El ciclista fallecido, fue identificado como Gustavo Elio Delgado, de 19 años, oriundo de Concordia, hacia donde se dirigía desde Garín, provincia de Buenos Aires. Los datos fueron brindados por su acompañante, menor de edad, quien manifestó venir varios kilómetros detrás, por lo que no presencio el hecho.En tanto el chofer del camión resultó ileso y no acusaba alcohol en sangre.El transito no se vio interrumpido e intervinieron en las actuaciones personal de la comisaría de Ceibas y Bomberos Voluntarios, con comunicación al Agente Fiscal, doctor Jorge Gutiérrez.