Despidió a un empleado, luego empezó a salir con su mujer y ahora lo mató

El dueño de un galpón en el que funciona una chatarrería fue detenido este martes acusado de matar de un balazo en la cabeza a un ex empleado al que el año pasado había echado acusándolo de "robarle metales y objetos de valor". Aunque luego otros capítulos se sumaron a la mala relación.





El atacante comenzó a salir con la pareja de su ex empleado y ahora, tras una discusión por el posible embarazo de la mujer, lo mató de un balazo en la cabeza.



Según fuentes policiales, el conflicto se inició cuando el dueño del galpón, identificado como Víctor Alberto Espinosa (43) descubrió que Paulo Gómez (38), había ido hasta el centro médico donde la actual pareja del primero y ex del segundo se realizaba estudios para comprobar si estaba embarazada.



Hubo una fuerte discusión entre ambos y Espinoza mató a Gómez de un tiro en la cabeza, en principio, con una pistola .9mm, ya que en el lugar del crimen se halló un único casquillo de ese calibre. El hecho quedó filmado por cámaras de seguridad de la zona.



Minutos más tarde, personal policial de la comisaria 1ra. de Tigre fue alertado por el Centro de Monitoreo del Municipio. Un hombre a bordo de un Ford Fiesta Kinetic, color turquesa (que ya había sido identificado en las imágenes) había sido detectado y en él viajaba Espinoza.



Según el reporte, el incidente sucedió en el cruce de las calles Coronel Rosales y Lucio V. López, en el barrio Los Tábanos. Posterior al hecho, el autor del disparo se dio a la fuga a bordo del auto, según el aviso policial.



Gómez fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital General de Pacheco con una herida de arma de fuego en el cráneo. Murió a los pocos minutos.



Al mismo tiempo, el sospechoso era detenido en una casa de calle Pampa 1960, de la localidad de Rincón de Milberg. Los investigadores comprobaron que tenía cuatro armas de fuego: sólo una tenía un permiso, pero vencido.



La causa, caratulada como "homicidio", quedó a cargo del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Tigre, Jorge Fitipaldi, quien indagó a Espinoza durante la tarde de este martes pero el imputado se negó a declarar.

Fuente: Clarín