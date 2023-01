Un turista murió ahogado en el Salto Golondrinas de San Vicente, en la provincia de Misiones. Según la reconstrucción de los voceros policiales, alrededor de las 16:30 horas Fernando se hallaba en el sitio junto a otros cuatro jóvenes, cuando en un determinado momento, Sosa se arrojó al salto y tras nadar algunos metros comenzó a pedir ayuda.



La víctima fue identificada como Fernando Luis Sosa de 25 años. No obstante a esto, sus amigos intentaron socorrerlo, pero no pudieron rescatarlo debido a que se sumergió rápidamente y no volvió a salir a la superficie.



Por estas horas, integrantes de Bomberos Voluntarios de San Vicente junto a la Policía local trabajan arduamente para extraer el cuerpo del lugar. (El Territorio)