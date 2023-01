Brutal agresión a joven: patada voladora, botellazo y golpes en el piso

Un nuevo hecho de violencia entre jóvenes se registró este fin de semana en la localidad de Las Rosas, Santa Fe.De acuerdo con el sitio, el incidente ocurrió en la primera mañana del sábado en la esquina de Italia y Paso de los Andes, una zona comercial que era transitada por algunas decenas de personas. En ese contexto y por motivos que no fueron detallados, un joven golpeó brutalmente a otro y le siguió pegando incluso luego de dejarlo inconsciente.El momento fue grabado por un testigo, que llegó a registrar con su celular cómo el agresor tomó impulso y le dio una patada voladora a la víctima, quien se encontraba de pie en plena intersección.

Como consecuencia del golpe, el joven se desplomó contra el piso en estado de inconsciencia. Sin embargo, esto no disuadió al atacante de continuar golpeándolo. Primero, el hombre le tiró una botella -en apariencia de plástico- en la cabeza y luego le dio un puñetazo en la zona del rostro.Frente a la ferocidad del ataque, las personas que se encontraban cerca de la escena comenzaron a gritar y a pedirle al agresor que se detuviera. “¡Ey, loco! ¿Qué te pasa?”, exclamó una mujer. En tanto, otro testigo se puso en medio de los jóvenes y separó al último, quien se retiró del lugar. En los segundos finales del video se escucha a la mujer pedir por una ambulancia al tiempo que varias personas rodean a la víctima e intentan ayudarla.Poco después, el joven fue asistido por el Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMco) y se le realizaron los estudios correspondientes, entre ellos una tomografía computada que no arrojó complicaciones importantes. No obstante, fuentes sanitarias informaron que la víctima sufrió secuelas por los golpes, como edemas y lesiones de distintas consideración por las que deberá ser controlado.