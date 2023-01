Detuvieron a un camionero que estuvo con joven trans que fue asesinada

Un camionero fue detenido en la localidad correntina de General Lavalle, acusado del crimen de Sofía Agustina Bravo (26), cuyo cuerpo fue hallado el sábado en las afueras de La Carlota, Córdoba, adonde había sido vista por última vez el 6 de enero.El Ministerio de Público Fiscal de Córdoba informó este lunes que el arresto fue ordenado por la Fiscalía de Instrucción de La Carlota. Según creen, es el hombre que levantó a la mujer el día que desapareció."El detenido es un camionero y quedó imputado de homicidio calificado (femicidio). Las autoridades judiciales y policiales ya trabajan en el traslado del imputado a la sede de La Carlota. En tanto, se decidió enviar a Córdoba a los restos de la joven con el propósito de profundizar la autopsia", indicó en un comunicado.Sofía desapareció el 6 de enero cuando iba camino a Marcos Juárez, 264 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba, a visitar a su familia.El pasado sábado, alrededor de las 18, la Policía de Córdoba encontró el cuerpo de una mujer en la "ruta provincial 4, a unos 150 metros aproximadamente de una de las rotondas que se encuentran en inmediaciones de La Carlota", confirmaron fuentes policiales.Según indicaron, fue durante un "rastrillaje en la zona ordenado para dar con ella".El cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que dificultaba su identificación. Fue hallado en una zona de pastizales a la entrada de la Carlota, ciudad donde vivía hace tres años con una amiga.Silvana denunció la desaparición de su hija el viernes 6 de enero. El jueves la vio por última vez un taxista en una estación de servicio ubicada en la ruta 8, entre el kilómetro 500 y el 501. Por eso los rastrillajes se habían concentrado en los alrededores de la ruta.Bravo era trabajadora sexual y una de las principales hipótesis es que el taxista la dejó en una parada de camiones para desarrollar su tarea y que, desde allí, un conductor la trasladaría hasta Villa María, donde tomaría un colectivo para ir a Marcos Juárez."El jueves hablé con ella y me dijo que iba a venir a visitarme y quedarse el fin de semana conmigo. Iba a viajar el sábado y se iba a tomar el micro de las 10 que va hacia Villa María", confirmó la madre de la joven, según el diarioSilvana señaló que la última conexión de su hija fue a la una de la madrugada del sábado y que no supo más nada de ella.Como no llegaba, intentó comunicarse con Sofía durante todo el día, pero no lo logró. Alrededor de las 15, Montenegro decidió realizar la denuncia por la desaparición en la Unidad Judicial de Marcos Juárez.Desde entonces, la fiscalía de feria de Marcos Juárez, a cargo de Walter Guzmán, personal de bomberos y de la Policía de la Provincia de Córdoba iniciaron la búsqueda, focalizada en la ruta 8 porque es el camino que debería haber tomado para llegar a la casa de su familia.También se analizaron las cámaras de seguridad de las terminales de colectivos de La Carlota, en Villa María y Marcos Juárez. Este sábado, en un nuevo operativo, encontraron el cuerpo.