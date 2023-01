Corralón acusado de estafa: son 13 los denunciantes y podría haber más víctimas

Ya son trece, las familias que denunciaron ser estafadas con la compra de materiales para la construcción desde un corralón ubicado en calle Rondeau de la ciudad de Paraná.



En el marco de la investigación, se llevó a cabo un allanamiento este sábado por la tarde en simultáneo en las casas de la dueña, una mujer de 46 años, y el socio, un hombre de 47; del corralón ubicado en calle Rondeau, de la ciudad de Paraná. Se procedió al secuestro de grandes sumas de dinero y también de varios elementos.



La Sub jefa de delitos económicos, Blanca Ramírez dio más información a Elonce de este procedimiento: “Era importante contactar que había dentro del corralón. Se estableció que había materiales y maquinaria propia del rubro", manifestó.



Según supo Elonce se secuestraron: recibos, pagares, remitos, documentos no validos como factura del corralón que fue acusado por más de una familia de quedarse con una suma superior a los siete millones de pesos.



Se estima que podría haber más damnificados, es por eso que Ramírez, expresó: “En el caso de haber comprado materiales y que no les hayan entregado todo en su totalidad, pueden acercarse a la división de delitos económicos y realizar la denuncia en calle Montevideo y Pellegrini o cualquier comisaría”. Sobre la investigación En principio, la línea de investigación era entorno a que la dueña y su socio, vendían por redes sociales materiales de construcción a bajo costo y al momento de la entrega solo se concedia parte de los mismos a las víctimas.



En las últimas horas, trascendió que vendían terrenos en cuotas. “Se secuestraron contrato de compras, y recibos posteriores de pago”, confirmó a Elonce, la Sub Jefa de Delitos Dconómicos, Blanca Ramírez.