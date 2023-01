Prendió fuego para limpiar un terreno y generó un incendio de magnitud

Lautaro tiene 25 años, trabaja de la venta de leña y al prender fuego un espacio de terreno para limpiar el lugar y almacenar troncos, ocasionó un gran incendio que generó alarma en la Cortada 2 de barrio Sachetti, en la ciudad de Paraná.“Prendí fuego ocasionalmente y por el viento me terminó agarrando todo, nunca pensé que eso iba a pasar, por suerte se pudo controlar”, dijo el joven en diálogo cony manifestó su preocupación por que, ante lo sucedido, los vecinos se molestaron con él.“Estaba haciendo una cuesta con cubierta para poner la leña y sacarla del lugar donde está molestando. Prendí fuego un lugar donde la gente tira basura, lo quise limpiar, pero salió mal. Lo que se prendió fuego es todo un relleno que vengo haciendo con cubiertas viejas, aserrín y escombro”, acotó.Afortunadamente las llamas no alcanzaron a llegar a la casa de los vecinos.“Lo poco que me quedaba de leña se quemó. No fue adrede”, indicó Lautaro. Mientras que su madre, dijo que fue un momento de “desesperación total”.Paralelamente a la labor de los bomberos, unos vecinos colaboraron y con baldes sacaban agua de una pileta de lona.“La llamarada fue intensa, se quemó basura y neumáticos”, dijo un bombero que trabajó en el lugar. Y aclaró que “no hay viviendas en riesgo ni personas con lesiones”. En el lugar intervinieron dos dotaciones de Bomberos Zapadores y Voluntarios.Los vecinos se molestaron por lo ocurrido y en ello radica el temor del joven ya que le dijeron que no quieren que haya leña en el lugar por el peligro que puede representar. “Es un buen pibe, pero se le fue de las manos”, acotó un vecino del joven.