Mujer que mató a sus hijos al arrojarlos al río llevaba 2 meses sin tratamiento

El director de Salud Mental de la provincia de Misiones, Nicolás Aranda, brindó detalles sobre la salud psicológica de Mírian S. (34), la mujer que arrojó a sus dos hijos al río Paraná la semana pasada, alegando que “desde el mes de noviembre ella dejó de asistir a sus terapias y al control de su medicación de suministro diario”.Asimismo, agregó que también consta en el expediente los varios llamados y pedido desde salud mental a la familia de Mirian para que retomara su tratamiento. No obstante, aseguró que el entorno familiar, jamás respondió los llamados de asistencia de la paciente al centro de salud.En una entrevista que dio al medio, Aranda expuso que “al notar la ausencia a terapia y el desconocimiento de si se continuó o no con la medicación, desde Salud se trata de comunicar con los familiares e inclusive, a veces, son ellos quienes se acercan e informan sobre la situación, aludiendo que el paciente no quiere seguir y hasta tendría comportamiento de riesgo, en los que en estos casos, se acude a lo judicial par que, en el caso de no poder persuadir a la persona para que tome su medicamento, se la interne por disposición de la Justicia”.Por otro lado, el mismo medio digital eldoradense se comunicó con el psicólogo local Gerardo Vetter, quien lleva 50 años ejerciendo, para hablar sobre el estado de salud mental de la detenida.Sobre la esquizofrenia, patología que se dio a conocer que Mirian padecía según su historial médico, el doctor Vetter manifestó que “el cuidado con esos trastornos mentales debe ser de 24 horas, debido a las alucinaciones y perdida del tiempo real”.Además, explicó la importancia que debe tener la familia cuando una persona sufre esta enfermedad, para el cuidado tanto del paciente como de los que rodean al mismo. “Es necesario el acompañamiento de toda la familia y amigos, sobre todo si hay niños de por medio”, afirman.“Las instituciones que deben salvaguardar la vida de los menores, debe contener sí o sí al entorno familiar en caso de que se necesite ayuda. Algo que en este caso no fue así”, lamentó.Mirian S. fue rescatada por un pescador en las aguas del río Paraná. En ese contexto manifestó que minutos antes había ahogado a sus hijos de 3 y 7 años.Inmediatamente, iniciaron las búsquedas por parte de la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Misiones, quiénes hallaron los cuerpos de Lucía y de Santiago la siguiente tarde de la desaparición a unos 500 metros del lugar.Mientras que la mujer fue llevada al Hospital Samic para recibir asistencia médica y desde la sede judicial se ordenó su detención, por lo que quedó alojada en la Comisaría 1ª de la UR III.Los estudios realizados a los cuerpos de los niños determinaron que Lucía y Santiago murieron por asfixia por inmersión tras ser lanzados por su propia madre desde una zona de difícil acceso.Respecto a la progenitora, los primeros análisis legistas y testimonios recabados por los investigadores, dieron cuenta que padece un cuadro de esquizofrenia y que estaba bajo tratamiento para la patología.Por otra parte, Mirian fue trasladada el último lunes al Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad de Eldorado, donde notificó su abogado y fue imputada provisoriamente por “homicidio doblemente calificado, agravado por el vínculo”. Fuente: (ElTerritorio)