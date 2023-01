Dos jóvenes fallecieron al despistar un auto y caer en un barranco

Crédito: Misiones on line

Dos personas fallecieron ayer en la localidad misionera de El Soberbio luego de que un. Además, por el hecho hay otros cuatro ocupantes en el vehículo que permanecían anoche internados con lesiones de diferente consideración.Los demás ocupantes son otro brasileño, Marcos de Souza Do Nacimento (28), Gimena Wintoniuk (22), Luciana Steinhorst (24) y Cintia Romero (18). Anoche se esperaba un parte médico de los involucrados, pero lo que trascendió es que al menos una de la jóvenes presentaba riesgo de muerte., en el kilómetro 3 de la mencionada arteria provincial. Es decir,Las víctimas se movilizaban en un Toyota Corolla blanco propiedad de De Oliveira, quien era el conductor del vehículo. El brasileño tiene domicilio en Colonia Aurora y está radicado hace muchos años en El Soberbio, donde se dedica a los tantos negocios que ofrece la frontera.quienes estuvieron en la escena.. Cuando Bomberos y efectivos de diferentes dependencias de la Unidad Regional VIII llegaron al lugar, se encontraron con el coche totalmente destrozado y trasladaron rápidamente a los sobrevivientes al hospital local.Las primeras informaciones sobre el hecho indicaron que no se había hallado al conductor del auto, por lo que se llegó a presumir que había huido de la escena ante la tragedia. Sin embargo, horas después se confirmó que también había muerto.Es que se trata de una zona de un monte muy tupido, por lo que al parecer en primera instancia no podían encontrar el cadáver.