Caso Báez Sosa: declaran los dos sobreseídos y padres de los acusados

Los dos jóvenes que fueron sobreseídos en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, y los padres de algunos de los ocho rugbiers que son sometidos a juicio declararán ante el Tribunal de Dolores en la tercera semana del debate, en la que además se cumplirá el tercer aniversario del hecho, por lo que los padres del estudiante de abogacía harán un acto en su homenaje.Para la 11va. audiencia, prevista a partir de las 9 de hoy en los Tribunales de Dolores, ubicados en Belgrano 141, fueron citados ocho testigos, entre ellos Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, dos jóvenes que veraneaban en Villa Gesell junto a los ahora ocho imputados, quienes en un primer momento también fueron detenidos y que, con el avance de la causa, quedaron sobreseídos por falta de pruebas en su contra.Fuentes cercanas a la acusación dijeron a Télam que Guarino y Milanesi enfrentarán una declaración "muy delicada", ya que al ser citados como testigos tienen la obligación de decir verdad y con sus dichos podrían incriminar a sus amigos o bien autoincriminarse, lo que obligaría al tribunal a suspender sus testimonios ya que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.Otro testigo clave de la jornada será Tomás Ítalo Colazzo, amigo de los imputados y quien fue señalado como "sospechoso número 11" por el abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa como particulares damnificados."En el caso de Colazzo, también es una situación compleja, por las mismas razones que los dos jóvenes que fueron sobreseídos, a las que se suma que él nunca fue parte de la causa, nunca brindó declaración ni fue interrogado o intervino en el marco de una actuación judicial que puede ser exigente emocionalmente", explicó el vocero judicial.La lista de testigos incluye a Santino Franco Massagli, José Aníbal Leguiza y Juan Ignacio Neme Correa, tres amigos de Blas Cinalli, uno de los ocho imputados, con quienes intercambió mensajes escritos y de audio por la aplicación WhtasApp tras el hecho, entre ellos.Esta semana trascendieron mensajes enviados por Cinalli enviado a amigos que no integraban el grupo de los rugbiers en los que mencionó "nos peleamos. Ganamos contra unos chetos, los rompimos", "creo que matamos a uno", "le dimos murra a uno con el 'perto', lo recagamos a palo, pero mal. Nos vinimos corriendo a la casa", "nos vamos a la playa. Previa en casa, vienen todas las gatas" y "yo sólo quiero tomar vino y fumar flores".Por último, declararán bajo juramento de decir la verdad ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 las madres de Máximo Thomsen y de Luciano y Ciro Pertossi.Rosalía Zárate, madre de Thomsen, quien era funcionaria de la municipalidad de Zárate y que renunció tras la imputación de su hijo, será el primer familiar de un imputado en declarar como testigo.En tanto, María Paula Cinalli, madre de Blas Cinalli y tía de Luciano y Ciro Pertossi, será la otra madre en sentarse frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.El martes continuarán declarando familiares de los imputados, que fueron propuestos como testigos por parte de la defensa de los rugbiers, que está a cargo del abogado Hugo Tomei y que cuenta con la colaboración de Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano y prima de Lucas Pertossi.En tanto, Héctor Eduardo Benicelli, padre de Matías; María Alejandra Guillen, madre de Enzo Comelli; Erika Edith Pizzatti, madre de Ayrton Viollaz y Mauro Rubén Pertossi, padre de Luciano y Ciro Pertossi, son los padres citados para el martes, en la segunda jornada de la próxima semana del juicio.Fuentes de la fiscalía informaron que los padres y madres de los acusados que brindarán testimonio entre lunes y martes son 'testigos de concepto', y que será la defensa -que los convocó a declarar- la que se encargará de demostrar en el juicio cual puede ser el valor de sus eventuales aportes respecto del hecho analizado en el fallo.Según el artículo 234 del Código Penal Procesal bonaerense, los padres y madres no pueden declarar contra sus propios hijos, por lo que se cree que la parte acusatoria no les va formular preguntas durante el interrogatorio.Completarán la nómina de testigos del martes el oficial subayudante Andrés Martín; el perito informático Pablo Rodríguez Romero, quien realizó informes sobre la evidencia digital; María del Carmen Badaloni, jefa de la sección Psicología de la Asesoría Pericial La Plata, y el perito psiquiátrico Agustín Costa Shaw.Está previsto que el debate finalice el miércoles 18 con los testimonios de los médicos legistas Juan José Fenoglio y Jorge Rodolfo Velich, éste último especialista en emergentología.Una vez que finalicen las audiencias con los testigos, están previstos que se realicen los alegatos de las partes, que se cree que será a partir del lunes 23.En tanto, concluida la prueba testimonial y ante la posibilidad de que puedan hacer uso de sus últimas palabras, no se descarta que alguno de los imputados pida declarar como lo hizo la semana pasada Luciano Pertossi, tal como aseguró su abogado que "todo puede pasar"."El proceso es dinámico y todo puede pasar. No hay nada cerrado ni programado. En un debate se dan determinadas situaciones y hay que estar atentos para aclarar cosas", señaló el abogado.El mismo miércoles 18, fecha en que se cumplen tres años del crimen de Fernando, sus padres María Graciela Sosa y Silvino Báez convocaron a una oración interreligiosa y a una colecta en la ciudad de Dolores.La convocatoria es a las 19 en el Anfiteatro Lago-Parque Libres del Sur, ubicado a la vera de la Autovía 2, en el ingreso a la ciudad de Dolores, donde también se estarán recibiendo alimentos no perecederos y útiles escolares para ser donados."Les agradecemos mucho que puedan venir a acompañarnos ese día tan doloroso en el que perdimos a nuestro hijo", dijo Graciela en un video difundido para anunciar el encuentro.En tanto, frente al boliche bailable "Le Brique", en avenida Buenos Aires y calle 3, de Villa Gesell, donde el joven fue asesinado a golpes, el obispo de la Diócesis de Mar del Plata y expárroco de geselino, monseñor Gabriel Mestre, realizará a las 20 una oración en memoria del Fernando.