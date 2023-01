Robaron elementos de valor de una vivienda cuando no se encontraba la dueña

Una habitante de la ciudad de Paraná denunció el robo de elementos de valor de su casa en la Comisaría Novena; el hecho de inseguridad ocurrió mientras la mujer no se encontraba en la vivienda.Este domingo, al regresar a su domicilio ubicado en calle Juan Báez, la mujer se encontró con su vivienda desvalijada. Entre los elementos sustraídos se destacan un ventilador industrial, un parlante, una máquina de hormigón, una heladera marca Gafa, una licuadora y una pava eléctrica.En este sentido, la víctima le mencionó aque “es una impotencia porque me levanto a trabajar todos los días dejando mi vida en la calle”, y añadió: “Me llevaron todos mis sacrificios”.Asimismo, aclaró que es “diabética con insulina dependiente y me dejaron toda mi medicación tirada en el suelo. Además, no tengo donde guardarla nuevamente y es indispensable esta medicación”.A su vez, mencionó: “Hace cuatro años que vivo acá y me han venido sustrayendo cosas pequeñas, pero esta vez me dejaron sin nada. Se llevaron los esfuerzos de mi vida”. Y agregó: “Soy panadera. Todos los días me levanto a las 4 para ir a trabajar”.Por último, pidió a la “solidaridad de la gente para que en caso de que alguien observe que se están vendiendo estos elementos, se comunique al 155336563”.