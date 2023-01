Una mujer sufrió golpes tras caer de un tercer piso

Una mujer de 25 años sufrió en la tarde de este domingo, lesiones leves, luego de caer del tercer piso, en el barrio Rocamora de Paraná. Lo que en un primer momento parecía una situación muy grave, terminó siendo un gran susto.



Se informó que vecinos del barrio Rocamora, alertaron a la Policía, que una mujer había caído al vacío desde la parte superior del edificio ubicado en calle Santos Domínguez, frente al club Palermo.



Personal de la comisaría décima constató que la lesionada que se encontraba muy descompuesta y descompensada por los golpes sufridos, se había caído de la ventana del departamento ubicado en el tercero piso del edificio.



Se supo que la altura eran 13 metros, y que todo se inició con un problema existente en la puerta de entrada de la vivienda. La mujer pretendía salir cerca de las 13, para ir a trabajar, y al no poder salir, decidió ir hasta la venta, y tratar de saltar hasta otra parte de la estructura edilicia y llegar hasta la escalera.



Por un error de cálculo u otro problema, es que al salir cayó pesadamente, terminando contra las veredas internas.



Tras ser llevada con urgencia hacia el hospital San Martín, los médicos verificaron que no había sufrido -aparentemente-, golpes o lesiones graves.



Si bien cayó de una altura considerable, los magullones fueron en los brazos y otras partes del cuerpo, que no provocaron ni fracturas ni lastimaduras internas.



Así y todo, los médicos entendieron la necesidad que quedara internada en observación, a fin de analizar la evolución. (Uno)