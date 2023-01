Desaparición de la familia Gill: el juez a cargo se desligará de la causa

El día jueves se cumplieron 21 años de la última vez que se vio con vida a la familia Gil Gallego, integrada por Rubén “Mencho” Gill (56 años en su momento), a su esposa Margarita Gallego (26) y sus cuatro hijos con edades de 3 a 12 años. Fue cuando concurrieron a un velorio a la ciudad de Viale, a partir de allí todo fue misterio, nadie más supo de la familia que residía en la estancia La Candelaria, propiedad de Alfonso Goette (fallecido), en donde trabajaban como puesteros, en el distrito Crucesitas Séptima, al norte del departamento Nogoyá.A pesar de los movimientos que ha tenido la causa en estos últimos años, nada ha cambiado respecto al resultado que espera María Adelia Gallego, madre de Margarita y principal querellante en la causa.El Equipo Argentino de Antropología Forense se ha convertido en un habitual visitante de la Estancia La Candelaria, realizando muestras de suelo, escaneos y excavaciones, dando lugar a la hipótesis que fueron enterrados en el establecimiento, siendo principal sospechoso de esta acción Alfonso Goette, ya fallecido, a quien se sigue acusando por causa de la inoperancia de los que no supieron actuar a tiempo para desentrañar este misterio.Hablar de una causa que lleva más de dos décadas en los tribunales de la ciudad, sería redundar cuando no hay mayores indicios que den paso a la verdad. La esperanza no se agota en la familia Gallego y en las últimas semanas, la nieta de María Adelia se sumó a la misma en calidad de querellante y por la otra parte, las hijas de Alfonso Goette también pidieron acceso al Juez Gustavo Acosta para seguir de cerca los procedimientos que se realizan en el establecimiento del cual son herederas, consignóOtra de las novedades que también involucran a la causa,