Los últimos mensajes que Alexander Reverdito le envió a su padre

El homicidio de Alexander Reverdito sigue conmocionando a Larroque y la provincia. El joven de 20 años, que murió tras ser atacado a golpes el 1 de enero, intentó comunicarse con su padre luego de comenzar a sentirse mal producto de la agresión que le terminó costando la vida.



Los padres de Alexander mostraron al Nueve los últimos mensajes de su hijo. El joven le solicitó a su papá que lo fuera a buscar porque no se estaba sintiendo bien. Sin embargo, el pedido de ayuda no fue respondido dado que había dejado el celular y se enteró de la situación recién al mediodía, después de que lo llamaran para avisarle que la víctima iba camino al Hospital Centenario de Gualeguaychú. A continuación, los mensajes de WhatsApp de Alexander Reverdito: -00:59: "Pa"



-07:01: "Pa"



-07:02: "¿Cuando puedas me venís a buscar? Tuve una pelea y me pegaron un par de piñas. Me duele la cabeza"



-07:03: "Y no puedo caminar. Me re duele la pierna"



-07:05: "Cuando caí me hice mal"



-07:07: "Pa, me siento mal. Buscame cuando puedas, te pago el gasoil. No puedo caminar tampoco"



-07:50: "Pa, me duele muchísimo la cabeza y transpiro mucho. ¿Me podés buscar por favor? Tengo miedo". Su familia y amigos, renueva el pedio de justicia Familiares y amigos de Alexander convocó a una segunda marcha del silencio por la muerte del joven.



Será el jueves 19 de enero desde las 20 hs, la concentración será en el playón de la estación del ferrocarril para marchar por las calles céntricas de la ciudad en pedido de justicia