Violento robo a cobrador de prestamista: confirman cuánto dinero le sustrajeron

Policiales Violento robo en el centro de Paraná cuando un hombre llegaba a su vivienda

Un hombre de más de 50 años ingresaba a su casa en Paraná cuando fue abordado por delincuentes que lo empujaron al interior de la vivienda, lo maniataron y, tras revisar la propiedad durante 30 minutos, se llevaron el dinero que tenía en su billetera. El hecho de inseguridad ocurrió este jueves por la noche, en una vivienda de calle 9 de Julio al 400 de la capital entrerriana.; fue desatado y, al ser entrevistado, éste manifestó que al llegar a su domicilio particular fue interceptado por dos sujetos, de los cualesrevisaron su domicilio y”, confirmó ael jefe de comisaría segunda de Paraná, Guillermo González.El comisario descartó que el damnificado por el robo haya resultado lesionado como consecuencia del robo. De acuerdo a lo que señaló el funcionario policial,De hecho, mencionó que esta persona “no radicó la denuncia correspondiente yal personal policial y a los investigadores para lograr esclarecer el hecho; tampoco permitió que personal de Criminalística realice el relevamiento del lugar”.“De todos modos se iniciaron las actuaciones policiales de oficio y se trabaja en el relevamiento de los registros de las cámaras de seguridad de zonas aledañas y del 911, con la colaboración de efectivos de Robos y Hurtos”, explicó el comisario.En la oportunidad, González reiteró que“Es raro que no haya realizado la denuncia y que no haya permitido a personal idóneo y especializado hacer el relevamiento en el lugar del hecho”, apuntó al respecto.