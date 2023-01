Balearon un supermercado cuyo dueño había sido amenazado días antes

Rosario vivió otra noche muy violenta. Además del homicidio en barrio Empalme Graneros, en el que murió un comerciante de 70 años y su esposa resultó herida, y del hombre baleado cerca de la autopista a Córdoba, se registraron al menos otros cinco episodios de abuso de armas o balaceras en distintos puntos de la ciudad. Uno de los casos más resonantes fue el ocurrido poco antes de las 2 de este viernes contra un supermercado chino ubicado en Juan José Paso al 5100, barrio Empalme Graneros, zona noroeste de Rosario.



El propietario del comercio declaró haber recibido amenazas con anterioridad y que anoche escuchó detonaciones de armas de fuego. Tras hacer la denuncia al 911 y chequear las cámaras de videovigilancia de su propio sistema, detectó que dos vehículos habían pasado por el lugar en actitud sospechosa, pero aclaró que no percibió desde cuál de esos vehículos partieron los disparos.



Personal del AIC que concurrió al lugar tras la denuncia secuestró ocho vainas de calibre 9 milímetros y dos balas de plomo encamisadas deformadas. En este caso no hubo heridos.



Otro de los hechos registrados anoche tuvo como escenario una vivienda ubicada en Ingeniero Huergo al 4600, en la zona sur de Rosario.



Ramona, quien vive en ese lugar, denunció que poco antes de las 23 del jueves dos hombres que iban en una moto dispararon en varias oportunidades contra su casa. Cuando la policía comenzó a tomar las primeras medidas judiciales detectó 16 vainas de calibre 9 milímetros y cuatro balas de plomo encamisadas deformadas. En ese suceso tampoco hubo que lamentar heridos.



Otro abuso de armas tuvo blanco un inmueble situado en Isola al 100 bis, también en la zona sur de la ciudad. En este caso tampoco hubo heridos, pero la dueña de la casa que fue blanco del ataque tampoco pudo aportar datos concretos a la policía. Todo sucedió a la medianoche y al parecer no hubo testigos que pudieran brindar una pista concreta. En este caso levantó en el lugar siete vainas de calibre 380.



El cuarto hecho que al menos fue denunciado en las últimas horas tuvo lugar en Herrera al 1200, zona norte. En ese caso, sí hubo una persona lesionada. Se trata de una joven mujer, Ludmila C., que recibió un disparo que le atravesó una pierna.



Personal del Gabinete Criminalístico secuestró en el lugar 12 vainas de calibre 9 milímetros y dos fragmentos de bala de plomo. Según la escueta información que se obtuvo de este hcho, trascendió que el ataque fue contra una casa que está deshabitada y que según comentarios de vecinos funcionaría como aguantadero.



Finalmente, alrededor de las 3.30 de este viernes, en Avellaneda y las vías del Ferrocarril, en zona sur de Rosario, un adolescente de 17 años sufrió una herida de bala en un muslo. Las circunstancias que rodearon a este episodio no pudieron establecerse ya que la víctima, según indicaron fuentes policiales, se marchó del lugar sin esperar atención médica. (La Capital)