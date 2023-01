Conductor perdió el control del auto, salió despedido y murió en Buenos Aires

Policiales Una pareja discutía sobre una autopista y murió atropellada por una camioneta

Un conductor de 35 años que manejaba a gran velocidad murió este viernes al chocar en la avenida General Paz, mano al Riachuelo, a la altura de la calle Superí, en la ciudad de Buenos Aires. Según los primeros informes, el hombre perdió el control del vehículo, colisionó contra el guardarraíl izquierdo y, como no tenía puesto el cinturón de seguridad, salió despedido.Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta el lugar del siniestro cerca de las 5 de la mañana, luego de ser notificado por el Departamento de Emergencias Policiales sobre un choque con posibles heridos.Al arribar, los efectivos verificaron que se trataba de un Ford Focus color blanco, patente AD204TN, con un solo ocupante y que chocó contra el guardrail de la franja principal de la autopista, a la altura de la calle Superí.Un médico del SAME convocado por los oficiales constató unos 20 minutos después que el conductor había fallecido a causa del fuerte impacto.De acuerdo a los primeros datos recabados por la Policía de la Ciudad, el auto habría estado circulando a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas. Afortunadamente, en ese momento no circulaban otros vehículos por la avenida que separa la Ciudad de Buenos Aires del territorio bonaerense.Como el hombre salió expulsado del rodado, se estima que no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente.Los peritos continúan trabajando en el lugar para determinar en qué circunstancias se dio el choque fatal. Mientras se realizan las pericias de rigor, personal de Policía de la Ciudad y Autopistas del Sol realizaron un corte total en la avenida General Paz, mano al Riachuelo, que se extendió por cuatro horas. Pasadas las 9, se habilitaron tres carriles para normalizar el tránsito.Al consultar en el registro de infracciones de la Ciudad de Buenos Aires con el dominio correspondiente al vehículo, se verifica que posee nueve multas por exceso de velocidad y la deuda asciende a más de 140 mil pesos. Por su parte, el mismo reporte pero de la provincia de Buenos Aires arroja que poseía 47 infracciones por un valor superior al 1.4 millones de pesos.La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Saavedra-Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, quien solicitó la presencia de Viales y una Unidad Criminalística Móvil (UCM).