Video: llegaba a la casa y le pegaron una patada voladora para robarle

#Video Feroz ataque de motochorros a una vecina de barrio General Paz.



Ocurrió en la noche del miércoles sobre calles Rosario de Santa Fe y República Dominicana. pic.twitter.com/zWOZ1ZD013 — Radio Suquía (@radiosuquia) January 12, 2023

Ocurrió el miércoles alrededor de las 22:00. Una joven regresó en auto del trabajo, lo guardó en la cochera y pasó por la casa de su cuñado. Cuando estaba tocando timbre, vio que en la esquina doblaron las motos. “Presentí lo peor, me puse de espalda contra la puerta y mientras con una mano cuidaba mis cosas con la otra empecé a golpear fuerte la puerta para que me abrieran”, relató la víctima.Una de las motos se subió a la vereda y uno de los delincuentes se bajó y le pegó una patada voladora. Ella siguió defendiéndose con patadas. Pero otro de los motochoros se acercó y entre los dos la tiraron al piso y siguieron pegándole.“No me llevaron nada”, reveló la joven. Tampoco estaban armados, pero durante esos segundos se gritaban entre ellos: “Sacale el celular” y “reventala”, son las frases que recuerda haber escuchado cuando su vida estaba en peligro.En el video de las cámaras de seguridad se puede ver el momento en que sus familiares salieron de la casa al escuchar los golpes en la puerta. Según contó la víctima, tardaron en abrirle porque no encontraban la llave en medio de los nervios y la desesperación.La joven atacada por motochoros sufrió heridas en la rodilla y codo derecho: “La mochila quedó destrozada, me arrancaron hasta los pelos”. Ahora está en reposo y con carpeta médica, recuperándose del violento episodio.“No sé cómo hice, me defendí como pude”, expresó aún en shock. Y agregó: “Uno trabaja todos los días, con tantos problemas y que vengan ellos y te arrebaten tus cosas, te da bronca”.Cuando los motochoros se dieron a la fuga, un patrullero apareció en escena. Su cuñado le informó a los policías lo que había sucedido y les indicó hacia dónde se fueron. Segundos después, los agentes regresaron para pedirles datos de lo ocurrido y les dijeron que esos delincuentes “tienen de hijo al barrio” hace tiempo. (El Doce)