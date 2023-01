Asaltaron una joyería en pleno centro santafesino y maniataron a la dueña

Una pareja de ladrones asaltó este jueves una joyería del microcentro de la ciudad de Santa Fe en horas de la mañana. El robo ocurrió pasadas las 11, cuando un hombre y una mujer entraron al local ubicado en Mendoza al 2559 y se hicieron pasar por clientes.



Al ser atendidos por la dueña del local, uno de los delincuentes sacó un arma y redujo a la mujer para luego maniatarla y así realizar la faena criminal dentro del histórico comercio del centro santafesino identificado como Joyería Rosenberg. La pareja de hampones revisó el interior del local y se alzó de una buena cantidad de joyas y elementos de valor que se encontraban exhibidos. Incluso, los que estaban en la vidriera, según trascendió.



Ambos escaparon luego por la puerta principal y aún se desconoce si llegaron a pie o si se movilizaron al lugar a bordo de un automóvil o una motocicleta. De todas maneras, habrían quedado filmados por las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de la zona.



Jonathan, el hijo de la dueña, aclaró que los delincuentes entraron al local haciéndose pasar por clientes. “Simularon una compra, mi mamá los atendió pensando que eran clientes y en ese momento le sacaron un arma y le dijeron que la estaban asaltando. La maniataron, pero no le hicieron nada", explicó. “Se llevaron las cosas que había en la vidriera, pero gracias a dios no le hicieron nada”, destacó y agregó que por el momento desconoce si los ladrones llegaron al comercio a bordo de un vehículo y si huyeron a pie o bajo alguna otra modalidad.



“Preocupa mucho que estamos en el medio del centro. La impunidad es tan grande que ya no les importa nada”, remarcó con mucha preocupación el hijo de la víctima. Y dio cuenta en diálogo con Aire de Santa Fe que “quedó todo grabado, pero parece que los ladrones no les importa nada".



A raíz del robo, intervino por jurisdicción personal de la Comisaría Primera que justamente tiene su sede a 200 metros del comercio. Tras realizar un sumario de lo ocurrido informó la situación a la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.