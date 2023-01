Apresaron a un hombre que se escapó de la Jefatura tras cometer un delito

Foto: Archivo

Se consiguió atrapar nuevamente a un hombre de 22 años que se había fugado de la Jefatura Departamental de la ciudad de San Salvador. El mismo había sido alojado horas atrás luego de la denuncia de una joven realizó junto a sus padres por privación ilegítima de la libertad.



“Esta persona indicó que la mantuvo encerrada en una pieza en un domicilio sobre avenida Sarmiento, durante casi una semana”, relató el jefe de Policía de San Salvador, Christian Medrano en diálogo con Mercurio Noticias. El sujeto, tomó el celular de la chica, y como los padres estaban de viaje, él les contestaba haciéndose pasar por ella.



Se libraron órdenes de allanamiento en la tardecita – noche del miércoles. Alrededor de las 20:00 se inició el procedimiento donde se secuestraron medios de prueba, el celular de la víctima totalmente destruido y teníamos la detención inmediata de la persona. No se encontraba en el domicilio ya que se había fugado, pero fue encontrado en avenida Entre Ríos y esquina Colonia Catalina, en el norte de la ciudad. Concretamente, en el domicilio de un familiar.



Fue detenido, trasladado a Jefatura, donde se hicieron los procesos legales, se dio aviso a Fiscalía, a la jueza, pero “lamentablemente sucedió algo que no debía suceder. En un descuido de un policía nuestro, emprendió fuga por los pasillos de Jefatura, salió hacia la cochera y se escapó por la parte trasera”.



El sujeto “estaba parado al lado de un policía, zafa las esposas, lamentablemente justo el policía estaba dado vuelta, pero este muchachito es ágil, veloz, saltó el tapial de calle Belgrano, le seguimos la ruta porque fue perdiendo las zapatillas, luego de unos minutos intensificamos la búsqueda, no paramos en toda la noche. Tuvimos un llamado de un vecino que estuvo en un domicilio cercano, luego concurrió a la hormigonera donde se habría desprendido de una prenda”.



En la mañana de este jueves, alrededor de las 10:00, se notaron movimientos en una vivienda deshabitada en avenida Sarmiento casi Teniente Gutiérrez. “Nos empezaron a avisar los vecinos que había una persona saltando los patios, hasta que fue detenido” en Teniente Gutiérrez al 700 de San Salvador.