Video: Hombre tiró al piso y golpeó salvajemente a una policía, tras discusión

El sorpresivo ataque sucedió en el barrio de Recoleta este miércoles por la tarde y fue captado por las cámaras de seguridad de un local de venta de ropa. Todo empezó en la esquina de avenida Santa Fe y Uruguay, cuando dos agentes de la Policía de la Ciudad de la Comisaría vecinal 2B observaron a un hombre gritando e insultando a automovilistas.Según fuentes policiales, una de las agentes intentó que el hombre se calmara y cambiara su actitud. Pero, lejos de obtener su objetivo, el violento empezó a increpar a las agentes de manera violenta.Mientras los insultos subían de tono, la agente policial no enfrentó al agresor e ingresó con su compañera a un local de venta de ropa para solicitar refuerzos, de acuerdo a lo que indica el protocolo.Según quedó registrado en las cámaras de seguridad de ese comercio, el hombre ingresó al lugar y atacó violentamente a una de las policías: tras propinarle una serie de empujones, y con la agente en el piso le pegó dos tremendas patadas.El agresor estaba fuera de sí. Posterior a las patadas contra la agente tirada en el piso, la siguió insultando en la calle, y cuando un transeúnte intentó calmarlo, también tuvo un intercambio de golpes de puño.Finalmente, con la llegada de otros efectivos, el atacante fue detenido a media cuadra del incidente, y la oficial fue atendida por una médica del SAME: tuvo algunas contusiones, pero no fue necesario que sea trasladada a un hospital. De todos modos, al arribo de la ambulancia, continuaba en shock.Las lesiones fueron en un brazo, producto del zamarreo a la que fue sometida y del golpe en el piso; y aunque recibió algunas patadas en el pecho, el chaleco antibalas la protegió de heridas más graves.Según informaron fuentes del caso, el agresor tiene 40 años, es comerciante de la zona y vive en el barrio: sobre la calle Uruguay, entre Paraguay y Av. Córdoba.La Unidad de Flagrancia Área Este del Ministerio Público Fiscal porteño dispuso la detención del imputado por atentado y resistencia a la autoridad. Y durante este jueves será sometido a una pericia psiquiátrica.