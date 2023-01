Murió el hombre que asesinó a balazos a su ex pareja en Paraná

Durante la madrugada de este jueves falleció en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná, Maximiliano Godoy, el femicida que asesinó a su ex pareja, María de los Ángeles Dayer, en barrio Anacleto Medina de la capital entrerriana.María de los Ángeles Dayer (43) fue asesinada de dos balazos en el pecho por parte de su ex pareja Maximiliano Godoy (42) y su muerte se convirtió en el primer femicidio cometido en lo que va de 2023 en Entre Ríos.El hecho ocurrió el viernes pasado, cerca de las 10.20, en la puerta de una humilde vivienda ubicada en la calle Luis Palma y cortada 1.037, del barrio Anacleto Medina, en la zona oeste de la ciudad de Paraná. Godoy llegó al lugar y munido con un arma de fuego, tras lograr que la mujer saliera del domicilio, le efectuó dos disparos a la altura del pecho y huyó.Luego, se dirigió a la zona de la Costanera del barrio, donde se disparó en la boca con intenciones de quitarse la vida. Si bien se había informado que su salud había mejorado, este jueves a la madrugada se confirmó el deceso, indicaron en radio La Voz.Por este hecho, dictaron el martes pasado la prisión domicilia, por el período de 30 días, para Jonathan Alberto Mendoza, quien prestó el arma a Maximiliano Godoy , con que mató de dos disparos a su ex pareja.