Admitió que cometió dos delitos y acordó una pena leve de prisión en suspenso

Foto: Tribunales de La Paz

Un hombre de Santa Elena admitió en la Justicia dos delitos contra la propiedad y acordó una pena leve de prisión en suspenso. El sentenciado es Juan Marcelo Berón, de 33 años, quien reconoció, en primer lugar, que asaltó a una persona en la plaza central de la localidad y, en segundo término, que fue detenido junto a otras personas cuando intentaba robar alambrado de un predio privado.



De acuerdo al fallo al que accedió La Sexta, el 28 de diciembre, antes del inicio de la feria judicial, el juez de Garantías de La Paz, Ramón Aurelio Lell, homologó el acuerdo que alcanzó Berón con la Fiscalía y lo condenó por los delitos de robo y robo simple en grado de tentativa. El acuerdo de juicio abreviado como la pena acordada fueron puestos en conocimiento de las víctimas, quienes prestaron conformidad.



Así, Berón fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional, es decir, no irá preso. Además, el juez le impuso dos años de reglas de conducta, tiempo en el que no deberá realizar actos violentos hacia las víctimas y testigos; como así también asistir a tratamiento de consumo problemático de alcohol y estupefacientes; y deberá realizar tareas no remuneradas por un total de 96 horas globales en favor de una institución de bien público.



Los hechos



En primer lugar, el acusado admitió que el 12 de febrero de 2022, alrededor de las 4 de la madrugada, junto a otras dos personas, interceptaron a HG y RC en la plaza pública, ubicada en calle Supremo Entrerriano, entre Buenos Aires y 9 de Julio. Allí "los tomaron y amenazaron presuntamente con un arma blanca tipo faca y con 'pegarles un tiro', exigiendo la entrega de sus elementos personales; apoderándose ilegítimamente de un teléfono celular marca Samsung, y dinero en efectivo por la suma de $5 mil. Para luego darse a la fuga hacia atrás de la plaza y en dirección al edificio de la Municipalidad".



Al respecto, una de las víctimas contó en la investigación que el acusado "me apretó la costilla derecha con un elemento similar a una faca, no lo vi solo sentí eso detrás de mí" y agregó que en un momento le expresó "vos te movés y yo te cago un tiro". Finalmente, tras la investigación de rigor, Berón fue detenido con los elementos robados en un domicilio de Barrio 25 de Mayo.



Por otra parte, reconoció que el 7 de abril de ese mismo año, aproximadamente a las 23,35, junto a otras dos personas, "intentaron sustraer, de manera ilegítima -y habiendo ya cortado los mismos-, hilos de alambrado que rodeaban un predio ubicado en intersección de calles Mariano Moreno y Antártida Argentina". Los hombres fueron detenidos con cien metros de alambre en su poder tras la rápida intervención de la Policía local, quienes fueron alertados del hecho mediante un llamado al 101.



En cuanto a este último hecho, en el acuerdo de abreviado se especificó que "fue detenido en flagrancia" y que "en el mismo momento se pudieron especificar los daños producidos en el lugar del hecho para la obtención de los mismos".



Tras evaluar las pruebas y el reconocimiento del imputado, el juez Lell homologó el acuerdo y condenó al santaelenense a un año de prisión en suspenso y dos de reglas de conducta.



Como elemento atenuante al merituar la pena, evaluó que el imputado haya reconocido su culpabilidad y su grado de instrucción (primaria incompleta). "Esta circunstancia opera como un factor atenuante de la pena que se tendrá en cuenta especialmente al momento de individualizarla", explicó.



En relación a los elementos agravantes, destacó que Berón presenta antecedentes penales, habiendo sido beneficiado con la suspensión de juicio a prueba el 22 de octubre de 2014 por el delito de abigeato.