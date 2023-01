Docente desaparecida hace un mes: la siniestra sospecha que rodea el caso

La familia está "devastada". Con el allanamiento a la casa de Santiago Campos Matos (37) y su detención, las esperanzas de encontrar a Anahí Bulnes (36) con vida se diluyeron, pero. La mujer era docente y vivía en Córdoba.Por estas horas, el secreto de sumario protege el expediente, por lo menos hasta que Campos Matos sea indagado por la fiscal Eugenia Pérez Moreno, quien lo detuvo por homicidio y que ahora agravaría su acusación.. Los detalles de la investigación son protegidos con recelo por la violencia del ataque y el"Campos Matos es el único detenido en esta causa y se sospecha que fue la última persona que vio a Anahí viva. Las muestras de sangre analizadas fueron tomadas del departamento del imputado, en el centro de la ciudad de Córdoba. Se espera el resultado sobre otras tres muestras de sangre tomadas en el mismo lugar", concluyó el comunicado.Poco antes de publicarlo, la abogada Daniela Morales Leanza se reunió con los padres de la docente desaparecida para anticiparles la noticia. "Se manejaron varias hipótesis. La buscaban con vida, pero el martes les tuve que confirmar esto que determina que acá ha pasado algo con Anahí", detalló a"El padre me manifestó que desde el momento en que lo detuvieron, y por lo que trascendió respecto de los posteos en sus redes sociales, ya estaba en conciencia de que esto podía pasar. Con esta confirmación, ellos necesitan el cuerpo, hacerle sepultura, tener un lugar donde ir a llorarla", indicó.Lo cierto es que Campos Matos, que es cocinero y vivía solo, permanece detenido en el penal de Bouwer y aún no fue indagado por la fiscalía. Esperan el resultado de estas pericias y el informe de las cámaras de seguridad, que habrían tomado a Anahí ingresando al departamento del presunto asesino el 5 de diciembre, pero nunca la mostraron saliendo del lugar.Para identificarla, tuvieron que realizar un estudio antropomórfico de la víctima y así detectarla en los registros fílmicos. Es que, hasta que la encontraron analizando los videos.Según. "Nosotros sabemos que hay un crimen y que el responsable es Matos, no tengo dudas de eso", sentenció la abogada de la familia Bulnes."Estamos esperando la indagatoria y que se levante el secreto de sumario para poder acceder al expediente. Quedan elementos y pericias que concluir, entre ellos el análisis de los registros fílmicos. Entendemos que es muy importante como prueba. Una vez que se tome la indagatoria podremos acceder a toda esa información", confió Morales Leanza.El sospechoso fue detenido el 27 de diciembre, cuando Anahí ya llevaba 22 días desaparecida. En el allanamiento encontraron manchas de sangre, cuchillos, una amoladora y otras herramientas de mano. También se llevaron la computadora y bibliografía de espiritismo, magia negra y canibalismo, según trascendió.En noviembre de 2021, Campos Matos fue denunciado por el intento de abuso de cuatro nenas de 10 y 11 años de una familia allegada, pero la causa se archivó y no lo acusaron por el delito.En tanto, en sus redes sociales hallaron posteos perturbadores vinculados al canibalismo, todo entre fotos de sus hijas y de los platos que cocinaba.