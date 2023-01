Golpiza y asalto a un jubilado: “A papá lo quisieron matar y ya están libres”

Policiales Llegó a su casa y fue golpeado por dos personas que había en el interior

“A mi padre casi lo matan, fue un intento de homicidio y ya están libres”, apuntó Anahí Pereyro, hija del hombre de 67 años que fuera golpeado y asaltado en la vivienda de Perón y Doello Jurado, en Gualeguaychú, en los primeros días del año.La joven contó que el día del hecho de inseguridad, a ella le informaron que su padre había sufrido un accidente. “Pero no era un accidente normal, se encontró mucha sangre y una piedra de afilar cuchillos partida a la mitad. Yo revisé toda la casa y la parte de abajo estaba desordenada”, rememoró en diálogo con“Mi papá pudo salir a pedir ayuda, pero cuando abrió la puerta del garaje se cayó y un vecino lo encontró; pudo decirle el número de mi hermano y se comunicaron con él”, repasó la mujer.La empleada doméstica es la única persona que entraba en la casa del hombre, y el martes era el día que le tocaba trabajar; hace años trabajaba con él.En este sentido, la hija de la víctima del asalto, contó: “Él siempre le daba dinero cuando ella necesitaba y la mujer se lo devolvía con trabajo y algunas veces no; incluso les compro tablets a los hijos de ella, porque sabía que no podía. Y nosotros, sus hijos, le decíamos que no le diera más. Y las últimas veces que le pedía plata le dijo que no”.En tanto, a Anahí llamó la atención que hacía un mes a su padre le había faltado dinero. “Desde ese momento, a veces venía y otras no. Estábamos hablando con un abogado para indemnizarla y resolver el problema; esto fue el viernes y los hechos ocurren el martes”, comentó al respecto.La empleada no tenía llave, su empleador le abría la puerta y ella cuando terminaba cerraba la puerta, porque es de esas que no se pueden abrir del lado de afuera.“Deseo que esto no vuelva a pasar. Yo fui a la Fiesta del Pescado y el Vino, y tenía miedo de cruzarme a esta persona. Están libres, la investigación va a seguir, pero no los pueden tener encerrados”, explicó y confirmó que su padre, “de a poquito, está saliendo adelante”.