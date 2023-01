Desvalijaron un depósito de herramientas y la pérdida ronda el millón de pesos

Foto: ILUSTRATIVA.-

Delincuentes desvalijaron un galpón ubicado en un establecimiento rural de El Potrero (Gualeguaychú) y se alzaron con costosas herramientas que se utilizan en para arreglar maquinaria agrícola. El damnificado por el robo, Dino Marconi, confirmó que el hecho de inseguridad le ocasionó una pérdida de poco más de un millón de pesos.



“Hace unos días, calculamos que entre el treinta de diciembre y el tres de enero, fecha en la que no hubo nadie en el establecimiento donde se encuentra el galpón que alquilamos, vaciaron las herramientas que allí teníamos para el mantenimiento y arreglo de la maquinaria agrícola que utilizamos para nuestras tareas”, contó Marconi. Bronca e impunidad El joven, que es nieto e hijo de productores agropecuarios, detalló que en esos días no concurrieron al galpón. “Después la fiesta de año nuevo, trámites que realizamos en la ciudad, recién volvimos para trabajar el cuatro de enero. Cuando llegamos vimos que la tranquera, si bien estaba cerrada, se encontraba sin candado, al igual que el galpón, algo que en un principio no nos llamó la atención porque pensamos que estaba el dueño del campo, pero lamentablemente no fue así. Gente que no tenemos idea de quien se trata, habían roto el candado de la tranquera y el del galpón. Nos dimos cuenta cuando abrimos la puerta y vimos que los roperos, los lugares que guardábamos cosas estaban vacíos y que faltaba prácticamente todo lo que nos llevó años comprar para armar nuestro propio taller”, repasó en diálogo con Diario El Día.



"En lo personal se me formó un nudo en la garganta y me corrió por todo el cuerpo una sensación de bronca e impunidad muy fuerte”, lamentó el joven productor que vio que en minutos se esfumó todo lo que había ido comprando. Sospechan que hubo inteligencia previa Marconi detalló que, en el campo, además del galpón está la casa del dueño, quien estuvo hasta el 30, pero después -por las fiestas- no quedó nadie en el lugar, por lo que entiende que quienes “robaron las herramientas habrán estudiado los movimientos en la zona”. “Alguna idea habrán tenido para actuar con la impunidad con que lo hicieron. Seguramente se tomaron su tiempo para sacar las herramientas de un armario, aparte de las que estaban diseminadas en el galpón. Se llevaron amoladoras, dos taladros grandes, uno chico, juegos completos de llaves, un juego entero de tubo para sacar ruedas grandes de las cosechadoras, tractores con sus accesorios, un juego de tubos chicos, además de uno nuevo que teníamos, un torno de los manuales eléctrico, una motosierra, una motoguadaña, también herramientas más chicas como juego de destornilladores, limas, prensas calibres, dobladora de caños nueva que estaba en una caja amarilla grande. Y por si fuera poco seis ruedas de 650 x16 pertenecientes a un acoplado que había diseñado mi padre y de un tanquecito de agua. A eso lo sacaron y quedó todo tirado en el suelo”, detalló.



Además, contó que los ladrones, con un carrito que había en el galpón, “cargaron todo y lo trasladaron al otro lado del campo sobre la calle siete”. “El carrito apareció bajo los árboles. Se ve que llevaron todo hasta allí y cargaron enfrente, no sobre el galpón a un vehículo que entendemos debe ser una camioneta por la cantidad de cosas que se llevaron”, especificó y acotó que "las ruedas del acoplado y el tanquecito las sacaron de las galerías”.



“Muchas de las cosas que nos robaron las tenemos que comprar, dado que no es tan sencillo encontrar usadas y entendemos que el perjuicio económico ronda y hasta puede superar el millón de pesos”, lamentó la víctima del robo.



Indicó que “es la primera vez que nos pasa esto, inclusive cuando la familia tenía campo en El Potrero nunca nos pasó algo de esta magnitud y en la zona mencionada en la cual viví muchos años es la primera vez que pasa algo así”.



Concluyó diciendo que va a “colocar cámaras de vigilancia y un sistema de seguridad, aunque estamos en el medio del campo y no podes llegar al lugar rápidamente en caso de un hecho de inseguridad”. Lo robado Soldadora Mig (semi) marca Concord color amarillo

Motoguadaña Marca Villa

Amoladora azul grande marca Gamma

Amoladora chica Gamma

Amoladora chica Black y Decker

Amoladora grande vieja color amarillo

Amoladora recta nueva marca Argentec

Mini torno manual Nuevo marca Luqstoff

Dos Taladros grandes Dowuen Pagio

Taladro chico Gamma

Dobladora manual de caños, casi sin uso, Marca HB

Motosierra marca Brute

Juego de mechas marca Guiller

Un juegos de tubos medianos surtido

Un juego de tubos medianos chinos nuevos en su caja

Un juego de tubos grandes surtido

Juego de llaves Bahco hasta medida 32

Un juego de llaves Chinas hasta el numero 41

Alicate tijera( corta cadenas) grande

Un juego de destornilladores Bremen paleta y Philips

Llave Stilson azul grande

Herramientas varias, limas, escuadras imantadas ,calibre ,compás prensas manuales, llaves saca filtros y otras.

Seis ruedas armadas 650 x16. Tres con llantas negras, dos con llantas gris oscuro y una blanca.