Conductor impactó su camioneta contra un árbol: habría sido una falla mecánica

El conductor de una camioneta Ford EcoSport transitaba, presuntamente, a alta velocidad por la vereda de calle El Pescador –para evitar el intenso tránsito vehicular- y a la altura de la rotonda en el ingreso al barrio Puerto Sánchez de Paraná, terminó chocando contra un árbol. De acuerdo a lo que aseguró ase trató de una falla mecánica en el vehículo, lo que lo obligó a maniobrar hacia la vereda. En su trayectoria, el automovilista rozó una mujer y a sus pequeños hijos, los que se encontraban en uno de los puestos de venta de pescado.“Casi lleva puesta a mi familia porque paramos a comprar pescado”, aseguró ael conductor del vehículo que fue rozado por el imprudente automovilista. “La Virgen Milagrosa me los salvó”, agradeció Juan Pablo.Para el hombre, el automovilista que desencadenó el accidente “pasó a alta velocidad”. “Según dijo, se le trabó el acelerador, pero él se bajó de bóxer y descalzo; después subió al auto, se vistió y se calzó”, apuntó. “Lo frenó el árbol porque por la velocidad a la que transitaba se metía dentro de la casa”, cuestionó el damnificado al dar cuenta de los daños en su auto: “Me chocó el guardabarros y la rueda; hasta el parabrisas se quebró”.Es que testigos del accidente comentaron que el conductor iba vistiéndose y conduciendo al mismo tiempo. Pero el hombre lo desmintió y aseguró que “regresaba de hacer ejercicio”. “No voy a hablar porque estoy muy nervioso”, acotó.“Vengo todas las tardes a hacer ejercicio en las bicicletas del Thompson, tranquilo; iba dando la vuelta cuando se me trabó el acelerador y venían autos atrás… como no vi gente en la vereda, aceleré y me agarré un auto, saltaron los airbags y ya no vi más nada”, explicó ael conductor que desencadenó el accidente. “Solo ando haciendo ejercicio”, remarcó José Borghello.En la oportunidad, también intervinieron Bomberos Voluntarios porque comenzó a tomar fuego el motor de la camioneta, pero el conductor lo sofocó con su matafuegos.