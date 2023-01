Identificaron al hombre que murió al ser atropellado en Ruta 18 hace cinco días

El trabajo de especialistas de la policía, pudo lograr la identificación de un hombre que había fallecido hace cinco días en un trágico accidente de tránsito, ocurrido en la madrugada del pasado viernes, sobre la Ruta 18, en inmediaciones del Club Tilcara de la capital entrerriana.Así lo confirmaron aCabe recordar que la Policía confirmó a Elonce que la fatalidad tuvo lugar a las 5.10, del viernes, cuando una camioneta Toyota Hilux,La víctima habría subido a la cinta asfáltica porque en el lugar hay un guardarrail debido a una alcantarilla y el vehículo, pese a la frenada, no pudo evitar la colisión del hombre.El comisario César Reding,y Dactiloscopia de Entre Ríos, donde luego de chequear sus huellas, se determinó que el occiso, no contaba con registros.Por tal motivo, se debió recurrir a la misma área de Dactiloscopia de la Policía Federal, donde, contando con datos del banco nacional, lograron identificar, este martes, al ciudadano fallecido. El comisario Reding dijo aLa identificación se concretó este martes, a cinco días del accidente fatal accidente. Al respecto, Reding, explicó ay ellos, lograron dar con los datos de esta persona”, señaló el comisario sobre el proceso de identificación de Pérez.“La demora en la identificación fue debido a las tareas de chequeo de datos que realizó la Policía Federal, pero se pudo identificar al ciudadano fallecido”, afirmó el comisario a Elonce en referencia al accidente ocurrido en el kilómetro 19 de la Ruta Nº18 y agregó que “por estas horas, se va a entregar el cuerpo de Pérez a los familiares”, anticipó.En referencia a la situación del conductor de la camioneta Toyota Hilux que atropelló a Pérez, el comisario sostuvo quey amplió: “sobre el accidente, el conductor manifestó que se había encontrado a esta persona caminando en la ruta y no pudo evitar la colisión”, resaltó.