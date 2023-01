Una mujer y un adolescente fueron víctimas de robos en plena vía pública

Dos hechos delictivos se produjeron en la noche del lunes en distintos puntos de Concepción del Uruguay, donde delincuentes armados asaltaron a vecinos en la vía pública.



Uno de los robos tuvo lugar en horas de la medianoche, en inmediaciones del Multieventos, sobre calles Belgrano y Carosini, cuando una mujer de 47 años que llegaba a su domicilio fue sorprendida por dos jóvenes en moto, que al parecer la venían siguiendo.



Los malvivientes la amenazaron con una faca o cuchilla tipo casera, y le exigieron las pertenencias.



Ante esta difícil situación, la damnificada no pudo evitar el robo y entregó sus cosas, entre ellas dos celulares iPhone 7 Plus y un Samsung A50, de mucho valor laboral, ya que son usados para su trabajo. Tras ello, dio aviso a la Policía y radicó la denuncia. De inmediato se realizó el bloqueo de las tarjetas personales y los celulares.



Familiares de la víctima, aseguraron que la zona es de “terror”, ya que no hay actividades y no hay vigilancia.



El otro hecho ocurrió cerca de las 21 horas, cuatro jóvenes armados aparentemente con un revolver, amenazaron a un menor y le robaron la bicicleta en zona del Barrio 144 Viviendas.



Aparentemente el chico que iba en el rodado, de unos 14 años, se dirigía a su casa, cuando fue sorprendido por estos individuos, que como en el caso anterior, se aprovechan de víctimas vulnerables o indefensas y lo despojaron de la bicicleta, el celular y algo de plata, hecho que fue denunciado en sede policial. (03442)