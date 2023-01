Concordia: Pidieron justicia por el joven asesinado en balacera

Un joven de 22 años se entregó en la mañana de este martes en la Policía de Concordia. Se trata del sujeto sindicado de conducir la motocicleta desde donde un joven efectuó seis disparos, uno de los cuales mató a Eric Junco, de 28 años.Mientras tanto, la familia de Eric Junco se congregó este martes por la noche para pedir justicia.En diálogo con, María de los Ángeles Méndez, señaló que “soy una simple ciudadana que amo mi Concordia y me duele que suceda esto. Hoy fue Eric, mañana puedo ser yo, un hijo mío. Pido que nos cuiden, que haya justicia”.“Como ciudadanos pedimos justicia, no queremos más Eric. Queremos que hagan lo que tengan que hacer”, agregó.Y dijo: “La mamá de Eric está destrozada, luchando por su hijo que sabe que no lo va a ver más”.