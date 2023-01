Violento asalto en Paraná: joven pareja robó $100000, una suma en dólares y huyó

Un dato que desconcertó a los investigadores policiales

Un hombre de 44 años –que se dedica al transporte de medicamentos- fue víctima de un violento asalto anoche cuando se encontraba en el interior de su domicilio de calle José María Moreno en Paraná. Una joven pareja, a punta de pistola, lo obligó a que les entregara dinero en pesos y dólares, además de algunos electrodomésticos que había en la casa. Hasta el momento no hay sospechosos por el hecho de inseguridad.“El hombre se encontraba anoche en su casa cuando una joven de unos 20 años le golpea la puerta de la ventana; le abrió y detrás de ella apareció un sujeto armado, también de entre 20 y 25 años. Lo apuntaron, le dijeron que era un asalto, lo obligaron a tirarse al piso y comenzaron a exigirle que les entregue el dinero y los medicamentos que estaban en el interior del auto”, explicó ael jefe de la comisaría cuarta, Hugo Paniagua.El subcomisario confirmó que la pareja de asaltantes se alzó con “100.000 pesos, algunos dólares cuyo monto no fue especificado por parte de la víctima, además de un televisor, un aire acondicionado portátil, una pava eléctrica y celulares”.Hasta el momento no hay sospechosos por el hecho de inseguridad. El funcionario policial indicó aque el damnificado por el asalto sólo comentó que “la chica tenía una remera de color celeste, y el chico vestía de color negro”.Sin embargo, Paniagua confirmó que los ladrones estaban en conocimiento de que la víctima se dedicaba al transporte de medicamentos; dato que, según el damnificado por el asalto, “nadie conocía”.

Consultado al subcomisario cómo continúa la investigación, éste explicó que se chequeó toda la cuadra de calle José María Moreno, a la altura de donde ocurrió el hecho de inseguridad, pero no se localizaron cámaras de seguridad cuyos registros puedan a arrojar alguna pista sobre los asaltantes.“Continuaremos buscando en calles Ayacucho y Alcorta, que es por donde se presume que podrían haber huido los ladrones debido a que, se supone que a los electrodomésticos se los llevaron en algún vehículo”, indicó al respecto.