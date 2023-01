Prisión domiciliara para sujeto que prestó el arma a hombre que mató a su ex

Jonathan Alberto Mendoza

Paraná La Asamblea de Mujeres exigió justicia por el femicidio registrado en Paraná

Qué dice la defensa

Allanamiento y orden de detención

El sospechoso Mendoza no se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento, por lo cual estaba en calidad de prófugo. Sin embargo, esta mañana, el sospechoso se entregó en los Tribunales de Paraná y quedó detenido a disposición de la fiscalía

Continúa la investigación por el femidicio de María de los Ángeles Dayer, ocurrido el viernes en el barrio Anacleto Median de Paraná. Este martes parado el mediodía, se resolvió dictar prisión domicilia, por el período de 30 días, para, quien prestó el arma a Maximiliano Godoy, con que mató de dos disparos a su ex pareja.Al respecto, el fiscal de Genero, Oscar Sobko, en declaraciones asostuvo que Mendoza”, un revolver calibre 38, que fue utilizado para dar muerte a Deyer a manos de quien era su ex pareja.Además, resaltó: “Se entiende que hay una participación esencial de Jonathan. Es por ello que fue imputado y se determinó la prisión domiciliaria hasta el 9 de febrero”. En este sentido, el fiscal detalló durante el plazo que Mendoza este preso se realizarán diversas investigaciones para tener otros elementos que determinen su participación en el hecho y poder llevar a cabo la declaración de imputado a Godoy.En tanto, el abogado defensor de Mendoza, Guillermo retamal, informó a Elonce que su defendido “hizo una tracción con el señor Godoy entregando una suma de dinero a cambio de un carro, caballo y los arneses correspondientes. Dinero que tenía luego de haber vendido 70 lechones, nada se relaciona con el arma”.“Mendoza sostiene que el arma no era de él, ahora se otorgó 30 deis de prisión domiciliaria para que la fiscalía avance con la investigación y no nos oponemos”, aseveró el defensor.En este punto, el abogado señaló que “si realmente hubiera entregado el arma no se puede decir que Mendoza tiene la misma responsabilidad que el femicida”, al tiempo que ejemplificó: “Si el principal sospechoso compraba el revolver en una armería y después cometía el crimen, no lo iban a acusar al vendedor como corresponsable del hecho”.El lunes por la noche se realizó un allanamiento, un secuestro de vehículo y la orden de detención de un hombre sospechoso de haber participado en el femicidio de María de los Ángeles DayerLa pesquisa a cargo del fiscal Sobko, apuntó a Jonathan Alberto Mendoza (Tafita) quien hasta esta mañana, se encontraba prófugo. En el operativo, que se realizó en calle Simeón Vázquez al final, se secuestró un automóvil Peugeot 504, color azul y arreo completo de un caballo, propiedad del imputado Maximiliano Rodolfo Godoy.