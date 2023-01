Patota atacó a un joven y a su novia a la salida de un boliche

Según contó el denunciante, la agresión se inició momentos antes de que salieran del boliche Edén, cuando su hijo fue atacado a golpes de puño por otro.Los guardias de seguridad habrían reducido el hijo del denunciante y lo llevaron afuera del local.“Lo sacaron a la calle como un perro, mientras los amigos les pedían que no lo hagan porque afuera estaban los agresores esperándolo”, dijo.Una vez en la calle, siguió el calvario para el chico de 18 años, que comenzó a recibir golpes de al menos unas 20 personas.En medio de la agresión, logró escapar para socorrer a su novia, que era agredida por al menos tres chicas.Cámaras de seguridad captaron toda la escena y el padre del joven reclama que esas imágenes sean resguardadas por la Justicia aporque sospecha que podrían hacerlas desaparecer.En tanto, el joven permanece internado con golpes en la cabeza, en la cara, atrás de una oreja y en sus labios.“Antes de entrar al boliche, cerca de la plaza San Martín en la Falda, le gritaron de todo a la novia y mi hijo no reaccionó. Entró al boliche y se encontró con estos chicos, que lo molestaban mirando todo el tiempo y le decían cosas a la novia”, contó el denunciante.“Apenas apagaron las luces del boliche, un chico lo arrebató de atrás. Entonces, un patovica lo ahorcó a mi hijo. Sus amigos y la novia les pidieron que no lo saquen afuera. Y lo tiraron como un perro a la vereda”, agregó.“Mi sobrino lo quiso llevar al auto y le pegaron primero a la novia y después a mi hijo. Hay dos chicas de ese grupo que le pegan a la novia”, detalló.Sobre el estado de salud de su hijo, dijo que se encuentra estable, pero con lesiones producto de los golpes.

El papá del joven agredido se quejó porque en la comisaría local al principio no quisieron tomarle la denuncia y reclamó por la aparición de un video que habría registrado gran parte de la escena.“Ellos tuvieron un error muy grande. Le dieron las imágenes de cámara de seguridad a la mamá de unos agresores. Esta mujer se comunicó conmigo y me dijo que me iba a mostrar el video, que las imágenes eran muy fuertes. Ahora no me atiende el teléfono”, aseguró.Según detalló, desde Ojos en Alerta de La Falda habrían enviado el video a la comisaría local, pero allí se lo negaron.“Sé quién es la policía que entregó el video a la mamá de uno de los agresores”, dijo y pidió que la Justicia intervenga para resguardar la prueba. (La Voz)