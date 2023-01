Estafaron a una jubilada con el cuento del tío: le robaron 5.400 dólares

Foto: Archivo

Se produjo una nueva estafa a la localidad de Villa del Rosario, conocido como el cuento del tío. A una mujer de 82 años delincuentes se hicieron pasar por familiares y se quedaron con grandes sumas de dinero en dólares y pesos.



De acuerdo a lo que Tal Cual pudo reconstruir con varias fuentes, a las 13 horas de este lunes una mujer de 82 años, con domicilio en Villa, recibe un llamado telefónico de dos conocidos de la familia (los nombres eran absolutamente familiares para la denunciante) y le dicen que estaban en el banco y debían cambiar sus dólares (propiedad de la mujer) y que pasaría un empleado del Banco por su domicilio de apellido Pérez.



Minutos después llega un hombre de tez blanca, con pelo corto castaño oscuro, alto, delgado, vestido muy prolijo, con camisa manga larga arremangada, pantalón de vestir de color negro, bien peinado, sin tatuajes, ni aros, ni cicatrices y al hablar no tenía ninguna tonada en particular.



La mujer le hace entrega de un sobre blanco conteniendo 5.400 dólares, se retira y luego de unos 15 minutos regresa en busca de pesos y se lleva una bolsa de cartón con unos 10 a 15 mil pesos.



Luego de esto la mujer se comunica con quienes supuestamente la habían llamado por teléfono (conocidos de la denunciante) y estas personas desconocían absolutamente toda la situación, por lo que se da cuenta que había sido estafada.



Los delincuentes se estarían movilizando en un automóvil marca Peugeot color gris, aunque no se pudo confirmar el modelo del mismo.