Juicio por el crimen de Fernando: primeras imágenes de los rugbiers sin barbijo

En el inicio de la segunda semana del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, se registró por primera vez la imagen de los ocho rugbiers acusados a cara descubierta, sin el barbijo con el que habían sido fotografiados en la audiencia inicial del 2 de enero.El uso de tapabocas había sido un tema de cruces en el inicio del debate, ya que la querella había solicitado que se lo quitaran. El uso de barbijo fue una sugerencia por la pandemia de Covid, pero no resulta obligatorio.El jueves pasado, en la cuarta jornada, los ocho imputados estuvieron por primera vez a cara descubierta dentro de la sala en la que se desarrolla el juicio, dentro de los tribunales de Dolores. Sin embargo, como los medios sólo habían podido ingresar en la jornada de apertura, no hubo registro fotográfico ni de video.

Por qué se quitaron el tapabocas

Aquel día, Lucas Pertossi (23), Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22) y Ayrton Viollaz (23) ingresaron a la sala directamente sin barbijo. Poco después, Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21) y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), que habían entrado con tapabocas, también se lo sacaron.Este lunes está previsto que declaren 10 testigos en el juicio, entre ellos la primera médica que atendió a Fernando Báez Sosa tras la golpiza -cuando quedó tendido frente al boliche Le Brique de Villa Gesell- y del forense que le practicó la autopsia.El juicio a los ocho rugbiers comenzó el pasado lunes en la sala del Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores, y prevé la participación de más de 100 testimonios.A los rugbiers los imputan por "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", un delito que prevé una pena de prisión perpetua.La semana pasada circuló la versión de que los rugbiers se habrían reído durante la declaración de Pablo Ventura y eso generó una dura respuesta mediática de Fernando Burlando. Sin embargo, no se pudo corroborar que las presuntas burlas realmente hayan ocurrido, publicaEsto hizo pensar que los acusados habían resuelto estar a cara descubierta para evitar este tipo de especulaciones. Pero fuentes cercanas a la defensa de los rugbiers, lo negaron."Nosotros le restamos importancia a la información, estamos enfocados sólo al debate", dijeron. Además, explicaron que la medida "surgió porque es incómodo y al principio sirvió por protocolo COVID del Servicio Penitenciario Bonaerense", pero "ahora no es necesario"."Y están más cómodos para la atención de lo que pase en la audiencia", justificaron las mismas fuentes.El abogado Fernando Burlando aseguró hoy que "cada prueba" presentada en el juicio contra los ocho rugbiers acusados del crimen del joven Fernando Báez Sosa "fue concluyente"."Tenemos el círculo bien cerrado, cada prueba fue concluyente", expresó en relación a la primera semana del juicio que se lleva a cabo en Dolores, a la vez que, al hablar de la jornada de declaraciones de3 este lunes, dijo: "Lo más importante de hoy son los médicos".El defensor de los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, manifestó, además: "Sabemos que Fernando ingresó sin vida al hospital y seguro los médicos lo van a ratificar. También van a aclarar que las maniobras de RCP no fueron determinantes en su fallecimiento si no todo lo contrario".Además, al ser consultado de si los padres estarán presentes en la audiencia de este lunes a pesar de que se trata de una jornada fuerte por las imágenes de la autopsia, el abogado indicó que ingresarán a la sala del Tribunal como lo hicieron la semana pasada."Están tranquilos. Pasaron un buen fin de semana después de la semana extensa y dura de las cinco jornadas anteriores. Vamos a empezar hoy con imágenes fuertes y feas porque el cuerpo de Fernando habla por sí solo", señaló Burlando.