Detuvieron a un hombre en estado de ebriedad por el ataque a una jubilada

Se logró la detención de un sujeto que molestaba junto a otro hombre en la vía pública a una persona jubilada en horas de la noche en la ciudad de General Ramírez.



Un llamado telefónico proveniente de una adulta mayor, movilizó a la policía de General Ramírez, concluyendo la intervención con una detención. Acerca de los sucesos de este sábado por la noche, el Jefe de la dependencia, Crio. Luis Arias, indicó a FM Estación Plus Crespo: "A las 21:30, una vecina de la tercera edad solicitó nuestra presencia, ya que estaba siendo molestada por un muchacho, frente a su domicilio. Rápidamente el personal que se encontraba de recorrida prevencional por la zona, acudió hasta la vivienda ubicada en calle Sargento Cabral de esta localidad. Al llegar, efectivamente los vecinos informan que dos sujetos estaban protagonizando un reprochable comportamiento, dando características fisonómicas y de vestimentas, como para que puedan ser alcanzados por el personal".



Habían emprendido la huída en forma peatonal por calle Independencia, pero no lograron su cometido: "Uno de ellos fue localizado en avenida Presidente Perón y Urquiza de esta ciudad -distante a escasas 3 cuadras del lugar donde había estado alterando el orden público-", apuntó el funcionario policial y agregó: "Al ser interceptado, se advirtió que se encontraba alterado y agitado, por lo que se trató de calmarlo y se le requirieron sus datos personales, a lo cual reaccionó de manera desmedida e intempestiva. Sin mediar palabra, arremetió tirando golpes de puño contra los efectivos actuantes, aunque no llegó a lesionar a ningún uniformado".



La actitud violenta le valió la detención. "Este ciudadano, trasladado hasta la dependencia, emanaba aliento etílico, siendo su estado de ebriedad corroborado minutos después por el médico policial", dijo Arias.



El arrestado es oriundo de la provincia de Misiones y terminó alojado en la Jefatura departamental Diamante, por contraventor a las disposiciones de la Ley Provincial 3815 y sus modificatorias vigentes.