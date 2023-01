Encontraron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición

24 horas después

Un macabro hallazgo se produjo este viernes por la mañana en uno de los departamentos de calle Ituzaingó 426 de la ciudad de Concepción del Uruguay luego de que la policía encuentre el cadáver putrefacto de una anciana. La muerte fue por causas naturales. Los vecinos reclamaron porque tardaron 24 horas para sacar el cuerpo del lugar.Tras la denuncia de vecinos que percibían fuertes olores nauseabundos, que salían del inmueble A ubicado en el segundo piso y la falta de respuesta ante los llamados a la puerta, la gente dio aviso a la Policía.Constituidos en el lugar, los uniformados debieron forzar la puerta para lograr su apertura, tras lo cual se dirigieron al baño, donde hallaron sin vida a la mujer identificada como Elba Montefinale, de 72 años, y evidentes signos de haber fallecido varios días antes, encontrándose solo a su lado su gato mascota.Constituidos el médico policial, se confirmó que el deceso fue por causas naturales, por lo que no se tomó intervención judicial y se hizo entrega del cadáver al doctor Federico Ferreira, abogado de la fallecida, quien inmediatamente se puso a tramitar la extracción del cadáver y su sepultura.El problema fue que el cadáver de la septuagenaria, fue recién retirado del departamento este sábado carca de las 8 de la mañana, permaneciendo casi 24 horas más en el inmueble, lo que generó reclamos de los vecinos, no solo por los olores, sino por lo que implicaba saber que había un muerto en el edificio.El doctor Ferreira señaló que la mujer no tenía familiares y solo se logró contactar a un sobrino, única persona que fue al entierro.“Yo la representaba a raíz e un conflicto que esta mujer tenía con los propietarios del departamento por falta de pago y estábamos intentando llegar a un acuerdo para que se mude. Debido a esto, la mujer vivía en ese lugar sin servicio eléctrico, ya que por este conflicto le habían sacado el medidor de energía hacía mucho tiempo”, dejo el letrado“Realizamos los trámites y los costos con funerarias eran imposible de pagar, por lo que hicimos los trámites con la Municipalidad para persona indigente, luego de no menos de dos insistencias, logramos respuesta y se tramitó todo por Previsora Uruguay, pero lamentablemente ya era tarde y el Cementerio había cerrado y no permitían el ingreso hasta hoy sábado temprano. Por eso la Previsora fue al lugar, tapó el cuerpo y lo cerró en bolsas, para luego aplicar líquidos para neutralizar los olores y a las 8 de la mañana de este sábado fue retirado. Eso fue lo que causó la lamentable demora”, dijo el abogado, que solo hizo de intermediario ante la falta de familiares de la víctima, señalándose que ya se procedió a la limpieza del interior del inmueble.