Una joven fue asesinada y encontraron su cuerpo dentro de un pozo ciego

El cuerpo de una joven de 28 años, quien era buscada desde el viernes, fue encontrado este sábado dentro de un pozo ciego en la localidad bonaerense de Batán. La Policía busca a su pareja, quien había denunciado su desaparición, como presunto autor del femicidio. Mientras tanto, la camioneta del hombre apareció el mar y se investiga un posible suicidio.



La víctima fue identificada como Valeria Luján González. Su cadáver fue hallado en un pozo ciego detrás de la casa ubicada en la calle 133 y 122, sobre la ruta provincial 88. Allí vivía vivía con su hijo y su pareja, Leandro Sebastián Cechetto, de 53 años.



Tanto Cechetto como el padre de Valeria habían denunciado en la comisaría 8va la desaparición de la joven el viernes por la noche, alrededor de las 23.30, ya que no se habían podido contactar con ella desde la mañana.



González no había ido al cumpleaños de su madre y no respondía el teléfono, lo que despertó la preocupación de su familia. Tras la denuncia, los efectivos comenzaron la búsqueda, pero ocurrió algo que causó indignación entre los hermanos de la joven: poco después de haber estado en la seccional, se cruzaron a Cechetto en un boliche bailable. Allí hubo una confrontación hasta que el sospechoso se retiró del lugar en su Volkswagen Amarok azul.



Mientras tanto, el padre de la joven ingresó a la casa donde vivía su hija y encontró la tapa de una cámara séptica interna corrida de lugar. Al levantarla, halló el cuerpo de la mujer, por lo que llamó al 911.



Mientras la Policía buscaba a Cechetto, su camioneta fue divisada por personal del Comando de Patrullas de Miramar en el mar, a la altura del Vía Crucis del Vivero Florentino Ameghino, sin ocupantes. La huella del vehículo evidenciaba un recorrido sobre el terraplén hacia una caída de diez metros de altura sobre la bajada de la playa, por lo que no descartaban un suicidio. Ahora, buscan el cuerpo del hombre.



Según indicaron los familiares de la víctima, a partir del inicio de la relación con Cechetto, con quien tenía un hijo de un año de edad, la joven se mantenía prácticamente aislada de sus afectos, aunque no había antecedentes de denuncias de violencia ni manifestaciones de ella sobre que fuera víctima de alguna situación similar. (C5N)