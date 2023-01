Pedirán prisión preventiva efectiva para hombre que mató a su ex de dos disparos

Policiales Confirman que está estable el hombre que mató a su ex y luego intentó suicidarse

Maximiliano Godoy, el hombre de 42 años sospechado de asesinar de dos balazos en el pecho a María de los Ángeles Dayer (43), se encuentra internado en terapia intensiva, fuera de peligro, en el hospital San Martín de Paraná.Este sábado, el fiscal interviniente, Juan Malvasio, confirmó a Elonce que “Godoy ya está en calidad de detenido y se encuentra con custodia policial”. Además, aseguró que “se pedirá prisión preventiva efectiva una vez que el hombre este dado de alta"-Se recordará que María de los Ángeles Dayer (43) fue asesinada de dos balazos en el pecho por parte de su ex pareja Maximiliano Godoy (42) y su muerte se convirtió en el primer femicidio reportado como cometido en lo que va de 2023 en el país.”.Por otro lado, Malvasio señaló que continúan constatando si “hubo denuncias previas por violencia de género de parte de Dayer”. Y aseguro que “testigos informaron que Maximiliano Godoy habría amenazado a su ex y ella pensaba realizar la denuncia el día viernes”, dia en el que él la asesinó.“Entre ellos había una relación de pareja y él insistía con mantenerla”, confirmó Malvasio y aclaró que no había medidas de restricción vigentes para Godoy.