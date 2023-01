Videos: “Hartos de los robos”, vecinos exigieron seguridad en barrio de Paraná

Vecinos de calles Padre Grella y Rodríguez Peña del barrio Villa Sarmiento de Paraná se concentraron esta noche para reclamar por mayor seguridad en la zona. “Estamos hartos porque vivimos en la inseguridad constante diariamente, a toda hora. No podemos salir y dejar nuestros domicilios siendo que tenemos rejas, cámaras de seguridad, perros y alarma comunitaria. Estamos cansados porque nos sentimos totalmente desprotegidos”, explicó auno de los vecinos.El hombre contó que delincuentes incendiaron su garaje con dos autos adentro. “Tiraron una molotov y estoy vivo gracias a mis vecinos que me avisaron. La causa fue archivada a los pocos días”, aseguró el damnificado.La zona de barrio Villa Sarmiento pertenece a la jurisdicción de la comisaría cuarta. “La seguridad que pueden ofrecernos es limitada porque es una jurisdicción muy amplia, además, tienen poco patrulleros, poco personal y a veces no tienen ni para la nafta. Pasa un policía que recorre la noche, pero qué puede hacer uno solo”, indicó el hombre. “A la ministra y a los fiscales les decimos que estamos desprotegidos y esto tiene que terminar”, sentenció.“Están esperando a que maten un vecino o una criatura por un celular para drogarse. Esto no es Rosario o Buenos Aires. No podemos vivir así”, clamó el hombre.accedió a los registros del asalto a una joven por delincuentes a bordo de una moto; y las imágenes que muestran el momento en el delincuente roba un par de zapatillas.

Otra vecina, por su parte, explicó: “Sabemos quiénes son las personas que andan permanentemente, porque es a cualquier hora, y atacan a los vecinos más vulnerables, los que ya somos grandes; y a los chicos hay que acompañarlos a todos lados porque esta zona es muy peligrosa en este momento”.