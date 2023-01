Mujer asesinada por su ex: “Ella volvía porque la amenazaba con matar a su hijo”

Policiales Confirman que está estable el hombre que mató a su ex y luego intentó suicidarse

María de los Ángeles Dayer (43) fue asesinada de dos balazos en el pecho por parte de su ex pareja Maximiliano Godoy (42) y su muerte se convirtió en el primer femicidio reportado como cometido en lo que va de 2023 en el país.Las hermanas de “La Negra”, como la conocían sus allegados, dieron cuenta adel calvario que sufría y las veces que intentaron separarla de su agresor. Pero el femicida “la amenazaba con que, si no volvía con él, le iba a matar a su hijo”.“Él la amenazaba, la llamaba por teléfono y a todo mundo le pedía celulares para llamarla; la amenazaba con que la iba a matar y ella lo bloqueaba. Anoche la amenazó con que la iba a matar, que la iba a prender fuego”, repasó la mujer.Fuentes policiales informaron que el episodio más reciente ocurrió esta mañana, cerca de las 10.20, en la puerta de una humilde vivienda ubicada en la calle Luis Palma y cortada 1.037, del barrio Anacleto Medina, en la zona oeste de la ciudad de Paraná. Godoy llegó al lugar y munido con un arma de fuego, tras lograr que la mujer saliera del domicilio, le efectuó dos disparos a la altura del pecho y huyó.“Ella estaba con nosotras tomando mate y la hija la llamó, pero no sabíamos que era él. Ella le decía `quédate quieto´, pero nosotras no lo veíamos; cuando le gritamos y salimos corriendo, ya…”, rememoró Verónica, otra de las hermanas de la víctima, pero las lágrimas y un nudo en la garganta le impidieron seguir con su relato.En la oportunidad, la entrevistada dio cuenta de un episodio anterior de violencia de género, acontecido tiempo atrás cuando Dayer vivía en barrio El Sol. “Estaba tirada en la casa porque él la había agarrado con un fierro, pero ella siempre lo defendió porque él la amenazaba. Nosotras lo echábamos, pero él la amenazaba con que, si no volvía con él, le iba a matar al hijo”, reveló la mujer.“Que se muera, que lo maten o se pudra en la cárcel porque nadie me devolverá a mi mamá”, clamó entre lágrimas una de las hijas de la víctima. “Mi mamá era una excelente persona”, aseguró.