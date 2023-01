Acusada de atropellar y matar a motociclista niega su participación en el choque

Policiales Buscan a una mujer que se fugó tras atropellar y matar a un motociclista

La policía identificó, notificó y le secuestró el auto a la mujer acusada de haber causado el accidente que provocó la muerte de Tomas Emery, el joven de 26 años. Los únicos dos testigos del accidente viajaron a Brasil y nada se sabe de ellos. Las cámaras serán clave.Romina Esther Luongo es la secretaria del juzgado de Garantías del juez Rizzo, de Cañuelas. Abogada. Antes estuvo en los tribunales de Lomas de Zamora, pero juró hace poco en su nuevo destino. Vive en Burzaco y asegura que no tuvo nada que ver con lo que pasó con este chico en el túnel de Libertador.Su versión de los hechos es que pasaba por el viaducto y observa que pasa una moto a toda velocidad y de pronto que el motociclista vuelca. Según dice su abogada defensora, ella frena, se baja y dos amigos del motoquero le dicen “no te acerques que te vas a horrorizar”.Su versión coincide en cierto punto con lo que dice un testigo. A la mujer le dicen que no se acerque porque se va a horrorizar, pero ella opta por irse del lugar.Según las versiones, un Chevrolet Onix encerró y chocó a un motociclista en el túnel de Avenida del Libertador el pasado lunes 2 de enero, pasadas las siete de la tarde. La conductora del auto, según los testigos, se bajó del vehículo para observar la escena y escapó. La familia y los amigos buscan testimonios que puedan ayudar y exigen la entrega de las cámaras de seguridad.La víctima se trasladaba en una moto Kawasaki 400 color azul. La familia pudo enterarse gracias a los documentos que llevaba en su riñonera. Una pareja observó como la conductora escapó, pero a las 24 horas debió regresar a Brasil y no pueden ubicarla.Un tercer hombre, que pudo hablar con el testigo principal, les contó a las amigas de Tomás lo que esa pareja había visto.Avenida Libertador y La Pampa, es una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. La familia asegura que exigen las cámaras de seguridad y todavía no aparecen. Esos videos podían dilucidar si la acusada miente en su versión o dice la verdad.“Tomy tenía 26 años y una vida hermosa por delante, los amigos no vamos a descansar hasta que salga a la luz quién provocó este accidente y lo abandonó. Cualquier información es de valor, por favor acudir a la Policía y a los medios, necesitamos Justicia por Tomy”, aseguró Patricia a través de Twitter. (VíaSzeta)