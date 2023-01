Mujer asesinada por su ex pareja: confirmaron la identidad y otros detalles

Policiales Un hombre asesinó a su ex pareja en Paraná y luego se descerrajó un disparo

Video: Un hombre asesinó a su ex pareja en Paraná y luego se descerrajó un disparo

Fuentes policiales confirmaron aque María Dayer, de 43 años, es la mujer asesinada por su ex pareja en barrio Anacleto Medina de la capital entrerriana a media mañana de este viernes.De acuerdo con los primeros datos recogidos por este medio, la señora recibió al menos disparo en la cabeza, aunque el agresor habría accionado el arma más de una vez. Fue trasladada en un vehículo particular hasta el hospital, dado que tenía signos vitales, pero llegó sin vida al nosocomio.Por su parte, el presunto femicida fue corriendo hasta la costanera del barrio, donde residiría su hermano. Allí, según testigo estaba con la ropa mojada. Se descerrajó un disparo y lo trasladaron en ambulancia hacia el hospital.El jefe de la División Homicidio, Ángel Ricle, dijo aque “no podemos adelantarnos a los pormenores, dado que se están tratando de establecer los mismos”.Dio cuenta de que estaban requiriendo a la Justicia datos acerca de si había denuncias previas. “El forense establecerá en la autopsia cuántos disparos recibió la mujer”, pero el atacante habría efectuado al menos dos.El funcionario dijo que “pudo haber habido un conflicto entre ellos, pero aguardamos los informes de la Fiscalía y de la Oficina de Violencia de Género”. Además, confirmó que no vivían en el mismo domicilio ni tenían hijos en común.Secuestraron un arma que no sería de grueso calibre.Entre los testimonios de quienes estaban en el lugar, habló un sacerdote que está de misión en el lugar. Dijo que es de provincia de Buenos Aires y manifestó su angustia por lo ocurrido. "Vemos que Jesús nos manda a estos lugares que quiere estar presente ante personas que tienen que pasar por algo tan terrible. Mucho no puedo hacer, simplemente, rezo. Luego vendremos con más tiempo para acompañar a las familias", expresó a