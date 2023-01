Asalto a mano armada a paranaenses en la Isla Bonita: “quedamos muy asustados”

Para quienes tienen embarcaciones, disfrutar de los bancos de arena que se forman en el río Paraná, es una de las mejores alternativas si se busca tranquilidad., ubicado frente a la costa de La Celina, unos 10 kilómetros al norte de Villa Urquiza, que suele recibir a decenas de entrerrianos y santafesinos, que a bordo de embarcaciones, llegan para disfrutar del río Paraná.

Lugar paradisíaco

Asalto en la isla

Advertir a la gente

“Asustados por el asalto”

Ubicado a la altura el kilómetro 610 en el río Paraná,El lugar no cuenta con baños ni servicio de cantina, pero eso no impide que sea elegido para disfrutar de un almuerzo improvisado, practicar deportes acuáticos o simplemente escuchar música y tomar sol.Pese a la ubicación del lugar, el delito también llegó a la Isla Bonita. Un grupo de amigos paranaenses que llegaron este jueves por la tarde a disfrutar del río,“Nos pasó ayer, frente a la Isla Bonita, del lado de Santa Fe”, contó M.D a Elonce y relató: “estábamos con amigos,”, explicó a este medio.“Quería contar nuestra horrible experiencia porque a los delincuentes, no les importó que estábamos con una de nuestras amigas embarazada”, dijo la mujer y agregó: “habíamos ido a compartir el día”, remarcó.El grupo de amigos paranaenses que dialogó conpara disfrutar de la tarde. “Es para que la gente que va, sepa y esté al tanto de la clase de gente que vive en la isla.”, afirmó M.D.Sobre los delincuentes que los atacaron a mano armada, la mujer dijo que “no solo nos robaron, sino que”, señaló la mujer y agregó que “. Queremos advertir a la gente que va con chicos y alertar de alguna manera, de lo que está pasando”, aseguró M.D.“Es una lástima que”, reflexionó la mujer sobre el asalto a mano armada que sufrió junto a su grupo de amigos en la Isla Bonita.