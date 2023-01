La mamá de Fernando Báez Sosa siente que a los rugbiers “no les importa nada”

La madre de Fernando Báez Sosa, Graciela Sosa, aseguró que, junto con su esposo, Silvino Báez, siguen "fuertes" para seguir yendo al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores y seguir de cerca el juicio a los rugbiers acusados de asesinar a su hijo, a la vez que dijo que los jóvenes "están en su mundo"."Ayer fue un día importante. Estamos avanzando bien y cada día se está más cerca de justicia. Seguimos fuertes para continuar viniendo y participar", señaló en diálogo con la prensa antes de ingresar al recinto."Con Virginia (Pérez Antonelli, es quien le hizo trabajos de reanimación a Fernando) sentí algo especial cuando la abracé y le agradecí por haber querido salvar a Fernando. Todos los testimonios que uno escucha son impresionantes, por eso estoy muy agradecida que ayuden en la causa", manifestó."Ayer que estuvieron sin barbijos quise mirarlos, pero me cuesta. Nunca me importó ni siquiera sus nombres. Como madre siento que no les importa, están en su mundo. Los mirás y es imposible comprender que chicos de la edad de Fer hayan hecho esto, deberían estar con sus familias", sostuvo Graciela.